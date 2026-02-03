Pao OpenAI

Close Menu

OpenAI je najavio redovita ažuriranja

Korisnici ChatGPT-a širom svijeta suočavaju se sa značajno degradiranim performansama i povećanim stopama grešaka.

Prema službenom izvješću o statusu OpenAI-a od 3. veljače 2026. u 21:32, problemi su potvrđeni, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenih mjera ublažavanja (mitigation).

Zasad nije poznato koliko će poremećaj potrajati, no servis je u velikoj mjeri nedostupan ili funkcionira uz ozbiljne poteškoće. OpenAI je najavio redovita ažuriranja putem svoje službene status stranice.

