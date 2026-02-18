Pao još jedan diler: U automobilu pronađeno više od četiri kilograma narkotika

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnja: Drogu nabavio radi daljnje preprodaje

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavio veće količine konoplje i amfetamina. Policija sumnja da je drogu skrivao u osobnom automobilu Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka kojim se koristio, a koji je u vlasništvu 59-godišnjaka, s ciljem daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu.

U utorak, 17. veljače 2026. godine, policijski službenici su temeljem naloga pretražili vozilo kojim se osumnjičeni koristio te pritom pronašli: osam paketa ispunjenih konopljom ukupne mase 3.180 grama, jedan paket ispunjen amfetaminom ukupne mase 1.040 grama, 13 komada vrećica za vakumiranje i novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Kaznena prijava i pritvor

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 55-godišnjaka je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu podnesena kaznena prijava. Na temelju rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici, osumnjičeni je potom doveden u Zatvor u Zagrebu.