Pao diler u Splitu: Policija pronašla drogu, vagu i streljivo

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom za kojeg postoji sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.Tijekom jučerašnje pretrage stana i drugih prostorija koje koristi na području Splita, policija je pronašla i oduzela veću količinu različitih vrsta droga.

Oduzeto je ukupno 243,8 grama amfetamina, 688,3 grama konoplje te jedna tableta MDMA. Uz drogu je pronađena i digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge, kao i 29 komada streljiva.

Muškarac je uhićen te priveden u službene prostorije radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja, dok su pronađena droga, vaga, vrećice i streljivo oduzeti.

Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.