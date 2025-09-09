Close Menu

'Pao' diler u Makarskoj

Uhićen zbog preprodaje droge, pronađen kokain i marihuana

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom od kojeg je na području Makarske oduzeto 31, 5 grama kokaina raspodijeljenih u sedam paketića i 198,60 grama marihuane koja je bila zapakirana u šest paketa.

Također, tijekom istraživanja od 30-godišanjaka je oduzeta i digitalna vaga na kojoj su bili vidljivi tragovi marihuane, a koja se koristila za pripremu droge za preprodaju.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te će protiv njega biti nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.   

