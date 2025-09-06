PAO DILER Policija pronašla gotovo 30 kg marihuane i 2,5 kg kokaina

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni muškarac na području Dubrave protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i droge kokain koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u obiteljskoj kući gdje prebiva kao i osobnom automobilu kojim se koristi, a nakon čega ju je preprodavao.

U petak 5. rujna u kasnim popodnevnim satima, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavljenom pretragom kuće na području Dubrave, u kojoj stanuje osumnjičeni 49-godišnjak pronašli su četiri paketića ispunjena kokainom ukupne mase 2.492 grama te jednu digitalnu vagu.

Pretragom osobnog automobila kojeg koristi osumnjičeni policijski su službenici pronašli 29.912 grama konoplje tipa droga pakirane u 28 plastičnih omota.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.