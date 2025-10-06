Pao 33-godišnji splitski diler, pronađena ogromna količina droge

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske dana 2. listopada 2025. godine oko 16:30 sati u Splitu, zatekli su i legitimirali 33-godišnjeg muškarca.

Tijekom postupanja, kod muškarca je pronađen PVC paket s ukupno 60 grama droge kokain. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije.

Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Splitu, dana 3. listopada 2025. godine policijski službenici su izvršili pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage pronađene su tri PVC vrećice s ukupno 848 grama droge marihuane, te novčani iznos od 850 eura za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.