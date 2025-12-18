Panika u susjedstvu: Masovne dojave o postavljenim bombama u školama širom Tuzlanskog kantona u BiH

Jutros je u više osnovnih i srednjih škola diljem Tuzlanskog kantona u BiH stigla masovna dojava o postavljenim bombama, što je izazvalo prekid nastave i hitnu evakuaciju učenika i osoblja. Policijske ekipe su na terenu i poduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi provjerile prijetnje, piše Klix.ba.

Prema neslužbenim informacijama, dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama upućene su uglavnom putem e-mail adresa.

Vlada TK: Sigurnost učenika je prioritet

Povodom uznemirujućih događaja, Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK obavijestili su javnost da su policijski službenici odmah izašli na teren te provode sve mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provjere navoda i osiguranja objekata.

"Sve aktivnosti se provode u skladu s važećim zakonskim i sigurnosnim procedurama. Uprave škola i nastavno osoblje postupaju odgovorno i u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a sigurnost učenika, nastavnika i ostalih uposlenika za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet.

Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama", kazali su iz Vlade TK.

Nastava u prvoj smjeni obustavljena

Nadležni su također obavijestili roditelje i staratelje da je iz sigurnosnih razloga nastava u prvoj smjeni obustavljena.

"Nakon okončanja policijskih provjera te u skladu s procjenama nadležnih službi, nastavni proces će biti nastavljen u drugoj smjeni. O svim relevantnim i provjerenim informacijama roditelji će, ukoliko bude potrebe biti blagovremeno informisani putem uprava škola", dodali su iz Vlade.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK pozivaju javnost na smirenost i odgovorno ponašanje, te apeliraju da se informacije prate isključivo putem zvaničnih i provjerenih izvora. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena, prenosi Index.