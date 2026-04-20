PANIKA U JAPANU Snažan potres pogodio sjever zemlje, izdano upozorenje na tsunami: Valovi već udarili obalu

Snažan potres magnitude 7,5 pogodio je sjever Japana, a vlasti su odmah izdale upozorenja i preporuke zbog opasnosti od tsunamija. Potres se dogodio u 16:53 sati uz obalu regije Sanriku u prefekturi Iwate, objavila je Japanska meteorološka agencija. U najpogođenijim područjima zabilježen je intenzitet potresa od gornjih 5 stupnjeva na japanskoj seizmičkoj ljestvici od 0 do 7, što upućuje na vrlo snažno podrhtavanje tla.

Prijeti tsunami do tri metra

Nakon potresa izdano je upozorenje na tsunami za prefekturu Iwate te dijelove Hokkaida i Aomorija. Prema prognozama japanskih meteorologa, mogući su valovi visoki i do tri metra. Istodobno je na snazi i savjetodavno upozorenje za Hokkaido, Aomori, Miyagi i Fukushimu, gdje bi more moglo narasti do jednog metra, piše NHK Japan.

Prvi valovi već su zabilježeni na više lokacija. U luci Kuji u prefekturi Iwate udario je tsunami visine 80 centimetara, a vlasti upozoravaju da razina mora i dalje raste. U luci Miyako zabilježen je val od 40 centimetara, dok je u luci Hachinohe u Aomoriju izmjeren tsunami od 30 centimetara. Valovi od 20 centimetara primijećeni su i u mjestima Urakawa na Hokkaidu te Ishinomaki Ayukawa u prefekturi Miyagi.

Promet u prekidu, vlakovi zaustavljeni

Potres je izazvao ozbiljne poremećaje u željezničkom prometu. Operater linije Tohoku Shinkansen objavio je da je promet obustavljen između stanica Tokyo i Shin-Aomori. Zbog podrhtavanja tla zaustavljen je i Yamagata Shinkansen, dok Akita Shinkansen ne prometuje na dionici između Akite i Morioke. Obustavljen je i promet na svim lokalnim JR linijama u prefekturi Iwate, a dio lokalnih linija zaustavljen je i na Hokkaidu. S druge strane, operateri zračnih luka Shin-Chitose i Sendai priopćili su da potres zasad nije utjecao na njihov rad.

Nema nepravilnosti u nuklearnim elektranama

Unatoč snažnom potresu, zasad nema prijavljenih problema u nuklearnim postrojenjima. Tokijska elektroprivreda TEPCO objavila je da nisu uočene nikakve nepravilnosti u nuklearnim elektranama Fukushima Daiichi i Fukushima Daini, kao ni promjene u razinama radijacije u njihovoj okolici, piše NHK Japan.

Slično je izvijestila i kompanija Tohoku Electric Power, navodeći da trenutačno nema nepravilnosti ni u nuklearnoj elektrani Higashidori u prefekturi Aomori, kao ni u elektrani Onagawa u prefekturi Miyagi. Japanske vlasti pozivaju stanovnike ugroženih područja na maksimalan oprez i praćenje službenih uputa, dok se situacija na obali i dalje razvija. Najveća zabrinutost trenutačno vlada zbog mogućnosti novih valova tsunamija i dodatnih poremećaja u prometu i svakodnevnom životu.