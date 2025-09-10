Panika na londonskom aerodromu: 21 osoba se razboljela, stručnjaci sumnjaju na masovnu histeriju

Na londonskom aerodromu Heathrow jučer kasno poslijepodne zavladala je panika nakon što se 21 osoba razboljela na Terminalu 4. Zbog sumnje na opasan materijal, dio zračne luke je evakuiran, no hitne službe nakon detaljne pretrage nisu pronašle nikakve tragove štetnih tvari, prenosi Index.

Izvor iz Metropolitanske policije kasnije je sugerirao da bi se moglo raditi o slučaju masovne histerije, s čime se slažu i neki stručnjaci. "Ono što se dogodilo na Heathrowu gotovo je sigurno epizoda masovne psihogene bolesti koja je temeljena na tjeskobi", izjavio je dr. Robert Bartholomew, sociolog sa Sveučilišta u Aucklandu i stručnjak za ovu temu.

Što je masovna psihogena bolest?

Iako pojam "masovna histerija" može podsjećati na srednjovjekovne plesne kuge, takvi događaji nisu nepoznanica ni u modernom svijetu. Danas se koriste termini "masovna psihogena bolest" ili "masovna sociogena bolest", koji se javljaju u dva glavna oblika: motorički i onaj temeljen na tjeskobi.

Primjer prvog oblika zbio se 2011. godine u srednjoj školi LeRoy u New Yorku, gdje su učenici iskazivali tikove poput trzaja i grčeva. Iako se strahovalo od toksina iz okoliša, stručnjaci su situaciju dijagnosticirali kao masovnu psihogenu bolest. "Ove se epidemije javljaju u atmosferi tjeskobe koja može trajati tjednima ili mjesecima. Dugotrajni stres remeti živce i neurone koji šalju poruke iz mozga", objasnio je Bartholomew.

Simptomi odgovaraju obrascu

Slučajevi temeljeni na tjeskobi obično su potaknuti iznenadnom percepcijom toksičnog agensa, poput nepoznatog mirisa. "Uobičajeni simptomi uključuju glavobolju, ubrzano disanje, vrtoglavicu i nesvjesticu", rekao je Bartholomew, dodajući da se epizode javljaju iznenada, a žrtve se često oporave unutar nekoliko minuta. Upravo takav događaj, vjeruje on, zbio se na Heathrowu.

"Uvijek kažem da prvo morate istražiti prije nego što postavite dijagnozu masovne psihogene bolesti. Službe su odmah otišle tamo i testirale, i testovi su bili negativni. Imali smo brzi početak i oporavak te benigne, prolazne simptome", istaknuo je. Dodao je kako sumnja da je osoba prevezena u bolnicu vjerojatno imala već postojeće stanje te da je to učinjeno iz predostrožnosti.

Nije izoliran slučaj

Ovo nije prvi put da se zračna luka povezuje s ovakvim događajem. Bartholomew je istraživao slučaj na aerodromu u Melbourneu 2005. godine, kada se 57 ljudi razboljelo nakon što su prijavili "plinovit miris". Studija iz 2010. otkrila je da bi značajan broj prijavljenih kemijskih incidenata zapravo mogle biti epizode masovne psihogene bolesti.

Profesor Sir Simon Wessely s King’s Collegea u Londonu rekao je da je "malo rano" za konačne zaključke o Heathrowu, no dodao je: "Ako sve ovo ne dovede do ničega, onda da, ovo bi mogla biti epizoda onoga što sada nazivamo masovnom sociogenom bolešću." Bartholomew je naglasio da se ne radi o mentalnom poremećaju. "Najbolje se opisuje kao kolektivna stresna reakcija koja se temelji na vjerovanju. Svi imamo uvjerenja, stoga smo svi potencijalne žrtve. Nije ‘sve u njihovim glavama’ u smislu da ne doživljavaju stvarne simptome", zaključio je.