PAMETNO ZA SPLIT I DALMACIJU: "Zbog smeća na ulicama upitna je turistička sezona u Splitu 2025. godine"

Životni vijek splitskog odlagališta otpada Karepovca primiče se svom kraju, a Regionalni centar čistog okoliša u Lećevici neće biti izgrađen još barem tri godine. Trenutno se na Karepovcu raspolaže s 300.000 kubnih metara slobodnog prostora za deponiranje, što je dovoljno za još maksimalno dvije godine. Nakon toga će se Split, ali i ostali gradovi i općine koji svoj otpad odlažu na Karepovcu suočiti s nemogućom misijom pronalaženja načina zbrinjavanja 119.000 tona otpada koliko se godišnje odlaže na Karepovcu.

Budući da u Hrvatskoj ne postoji odlagalište koje bi bilo u stanju primiti toliku količinu otpada i da je situacija alarmantna, krajnje je vrijeme da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split i ostale jedinice lokalne samouprave počnu zajedničkim snagama tražiti adekvatno rješenje, kako bi se izbjegao najgori scenarij, istaknula je Kristina Vidan, predsjednica stranke Pametno za Split i Dalmaciju.

Godine zanemarivanja problema na svim razinama vlasti dovele su nas u bezizlaznu situaciju u kojoj su lokalne samouprave na čelu s Gradom Splitom čekale dovršenje Regionalnog centra čistog okoliša, misleći kako je to rješenje problema. Nažalost RCČO neće biti dovršen do zatvaranja Karepovca, a čak i kad bi bio dovršen, on je predviđen za zbrinjavanje tek 50 % sadašnjih količina otpada, a njegov ukupni vijek trajanja je 20 godina. U iduće dvije godine nećemo imati Lećevicu jer je županijska vlast na čelu s HDZ-om razvukla početak gradnje na sramotnih 18 godina, pa smo tek na početku izgradnje pristupne infrastrukture.

Splitsko-dalmatinska županija nema ni kompostanu, ni dovoljan broj sortirnica, ni reciklažnih dvorišta, pa nije realno očekivati bitnije smanjivanje količina odloženih na Karepovcu u iduće dvije godine. Zato postoji realna opasnost da turističku sezonu 2025. godine dočekamo sa smećem po ulicama i da ugrozimo djelatnost od koje živi veći dio Dalmacije, objasnio je Jakov Prkić, županijski vijećnik stranke Pametno za Split i Dalmaciju.

Također, treba istaknuti da su i ostale općine i gradovi u našoj županiji u sličnoj situaciji kao i Split i da se njima isto tako sprema scenarij Karepovca. Ne postoji magično rješenje za problem otpada niti će nam ga netko drugi servirati. Za preostali dio otpada već postoje rješenja kao što su waste to energy tehnologija, proizvodnja vodika iz otpada i njegovo korištenje u javnom transportu ili proizvodnji električne energije, a sva spomenuta rješenja moguće je financirati iz EU fondova ističu iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju.

Zbog svega navedenoga smatramo hitnim poduzimanje mjera koje će povećati odvajanje otpada i istovremeno traženje rješenja zajedničkim snagama županije i svih jedinica lokalne samouprave za preostali otpad koji za dvije godine nećemo imati gdje zbrinuti. Za takav zaključak tematske sjednice koja je pred nama ćemo se danas založiti ispred Kluba koalicije ZA, zaključila je Kristina Vidan.