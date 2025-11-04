Close Menu

Pamela Ramljak zgrožena pitanjem za drugi razred osnovne škole

Je li ovo pitanje primjereno za 2. razred osnovne?

Pjevačica Pamela Ramljak (45) podijelila je svoje razočarenje pitanjem koje se nalazi u radnoj bilježnici njezina 8-godišnjeg sina. Na Instagram story stavila je fotografiju zadatka koji glasi: "Što se obilježava posljednjega dana listopada? Kojega je to datuma?"

Pamela je uz fotografiju podijelila svoju zgroženost: "Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31.10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. 🤮 Tko ovo odobrava? Svašta!" Njezin je sin na pitanje odgovorio: "Zadnji dan je 31.10."

U idućem storyju Pamela je napisala: "Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK", a zatim se našalila i da će svima od iduće godine čestitati dan štednje 31. listopada.

