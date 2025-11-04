Pamela Ramljak zgrožena pitanjem za drugi razred osnovne škole

Pjevačica Pamela Ramljak (45) podijelila je svoje razočarenje pitanjem koje se nalazi u radnoj bilježnici njezina 8-godišnjeg sina. Na Instagram story stavila je fotografiju zadatka koji glasi: "Što se obilježava posljednjega dana listopada? Kojega je to datuma?"

Pamela je uz fotografiju podijelila svoju zgroženost: "Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31.10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. 🤮 Tko ovo odobrava? Svašta!" Njezin je sin na pitanje odgovorio: "Zadnji dan je 31.10."

U idućem storyju Pamela je napisala: "Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK", a zatim se našalila i da će svima od iduće godine čestitati dan štednje 31. listopada.