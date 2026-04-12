Palio travu da otjera vukove pa izazvao požar kod Šibenika

​U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

U petak, 10. travnja oko 11,16 sati zaprimljena je dojava da je u Laškovici, predjelu zvanom Dračevica, došlo do požara na otvorenom prostoru, koji je intervencijom vatrogasaca s ukupno 22 djelatnika i 9 vozila u potpunosti ugašen u 17,16 sati.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 10. travnja u jutarnjim satima otvorenim plamenom zapalio travu i nisko raslinje s ciljem odbijanja napada vukova na stado ovaca i krava, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 500 x 150 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje, borova šuma i 5 stabala maslina zasad nepoznatog vlasnika.

Materijalna šteta bit će utvrđena naknadno.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 68-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.