Pali krijumčari kod Gračaca: Prevozili migrante kroz Hrvatsku za novac

Policijski službenici Postaje granične policije Gračac dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca koje sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Riječ je o 57-godišnjem hrvatskom državljaninu i 35-godišnjem državljaninu Poljske, koji su, prema sumnjama policije, iz koristoljublja organizirali prijevoz stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Policija ih je otkrila 12. ožujka u jutarnjim satima na području Gračaca, kada su zaustavili osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. Kontrolom vozila utvrđeno je da se u njemu nalazi više stranih državljana za koje se sumnja da su nezakonito prešli državnu granicu.

Provedenim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni, prema prethodnom dogovoru, organizirali prijevoz migranata kako bi im omogućili daljnje kretanje prema državama Europske unije. Također se sumnja da je 35-godišnjak 10. ožujka iz Zadra već prevozio strane državljane u istu svrhu.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv obojice je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Pedesetsedmogodišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok se protiv 35-godišnjaka poduzimaju daljnje mjere sukladno zakonu.

Prema zatečenim stranim državljanima postupano je u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.