PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA: Novi stalni postav Muzeja grada Splita

Zadnje pripreme nakon kojih će novi stalni postav Muzeja grada Splita biti otvoren za javnost, su u tijeku. Recentna arheološka istraživanja otkrila su do sada nepoznate rimske i ranosrednjovjekovne strukture, cisterne i druge nalaze koji svjedoče o neprekinutom kontinuitetu života od 3. stoljeća do danas.

„U utorak ćemo zajedno svjedočiti otkrivanju prostora u kojem se isprepliću stoljeća povijesti, kulture i identiteta našega grada – od rimskih temelja, preko renesansnih zidova, sve do današnjeg trenutka.“, potvrdila nam je ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić, ne krijući uzbuđenje i zadovoljstvo zbog projekta koji je naposlijetku došao u svoju finalnu fazu te će biti dostupan za javnost.

„Koncept postava oslanja se na muzeološki pristup in situ, pri čemu renesansna palača nije tek prostor izlaganja nego i glavni nositelj priče.“, istaknula je Bulić Baketić te dodala: „Posjetiteljima se otvara slojevita povijest Splita: od antičkih temelja i srednjovjekovnih preinaka, do humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića.“

Priča o Splitu nastavlja se istraživati u ulicama i prostorima grada.

Integracijom multimedije, interaktivnih sadržaja i edukativnih cjelina s povijesnim slojevima same zgrade, novi stalni postav Muzeja grada Splita stvara dijalog s vlastitom baštinom te poziva na novo čitanje gradskog identiteta. Ovim postavom priča o Splitu ne zatvara se unutar muzejskih zidova, već se nastavlja istraživati u ulicama i prostorima grada, gdje bogata prošlost i danas oblikuje njegov svakodnevni život.

Autorstvo postava potpisuju povjesničari umjetnosti Josip Belamarić, Vesna Bulić Baketić i Vedrana Supan, dok su arhitektonska i likovna rješenja oblikovali Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović. Izložbene makete realizirao je studio Deminutiv, a multimedijalna i zvučna rješenja razvili su Bruno Babić i Ivan Slipčević.

Projekt Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes proveden je pod vodstvom Grada Splita, u partnerstvu s Muzejom grada Splita i Turističkom zajednicom grada Splita, uz sufinanciranje Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Nakon otvorenja, novi stalni postav Muzeja grada Splita građani će nekoliko narednih tjedana moći razgledati besplatno svakim radnim danom od 10 do 18 sati, osim ponedjeljkom i blagdanom.