Pala vlast u Sinju, maškare preuzele ključ Grada: "Gotov si, Bulju!"

Sinj je jutros službeno pao u ruke najšarenije, najvesele i najnepredvidljivije vlasti na svitu!

Točno u 10:30 sati, praćeni pjesmom, smijehom i šušurom, Krnjevali su u maškaranoj povorci osvojili Gradsku upravu te od aktualnog gradonačelnika Mira Bulja preuzeli najveći simbol gradske moći — ključ Grada Sinja.

Meštar od Krnjevala, u šarenom odjelu, dramatično je ispružio ruku i kazao:

„ Bulju – gotov si – neš’ više kako si mislio!“

Kad su ključevi promijenili vlasnika, mačkare su – brže nego što čovik može reći „keks“ – upale u gradonačelnikovu fotelju, raskomotile se i svečano objavile da započinje njihova vladavina, u kojoj se viče, pleše, smije i sve se radi kontra reda, ali s puno srca.

„Ključ je malo težak, ali šta je to za nas! S njim ćemo otvarat sva vrata“, poručile su mačkare, dodajući da se otvaraju i vrata dobre spize, šale i sinjske tradicije.

Tijekom pokladnog vrimena, vlast Krnjevala najavila je legendarnu Tripicijadu, paljenje dječjeg Krnjevala, Smotru mačkara Cetinskoga kraja, a kulminacija će biti na pokladni utorak, kada će se Krnjevalu suditi, kriviti ga za sve što se dogodilo tijekom godine i, naravno, spaliti ga u vatrenoj buktinji na dnu Pijace.

I tako je Sinj ponovno postao grad u kojem vladaju maškare, a jedini zakon glasi:

„Neka danas glazba svira,

neka svatko masku ima,

neka teče crno-bilo –

triba bit pošprucan!

Neka njega vatra pali!