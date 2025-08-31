Close Menu

Pala košara s dvojicom radnika na gradilištu. Teško su ozlijeđeni

Utvrđuju se okolnosti

Jučer ujutro se u krugu gradilišta u Lađarskoj ulici u Sisku dogodila nesreća na radu. Teško su ozlijeđeni 53-godišnjak i 43-godišnjak.

Tijekom izvođenja radova došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak, s visine od oko 12 metara. Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke priopćili su kako slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

Na teren je zbog nesreće izašlo sedam pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
2
Mad
1