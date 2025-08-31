Pala košara s dvojicom radnika na gradilištu. Teško su ozlijeđeni

Jučer ujutro se u krugu gradilišta u Lađarskoj ulici u Sisku dogodila nesreća na radu. Teško su ozlijeđeni 53-godišnjak i 43-godišnjak.

Tijekom izvođenja radova došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnjak i 43-godišnjak, s visine od oko 12 metara. Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke priopćili su kako slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

Na teren je zbog nesreće izašlo sedam pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.