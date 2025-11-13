"Pala" dva splitska dilera. Policija našla više od kilogram amfetamina i više od kilogram marihuane

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko- dalmatinske realizirali su još jedno uspješno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga te dovršili kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 47 i 29 godina, provedeno zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U srijedu, 12. studenog 2025. godine, tijekom postupanja policijskih službenika prema dvojici muškaraca na području Splita, 29-godišnjak je pokušao pobjeći, zbog čega su nad njim uporabljena sredstva prisile.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istoga dana, temeljem naloga nadležnog suda, policijski službenici su obavili pretragu doma i drugih prostorija koje koristi 47-godišnjak. Tom prilikom pronađena je i oduzeta jedna PVC vrećica s drogom amfetamin tzv. „speed“, ukupne mase 1023 grama, te jedna PVC vrećica s drogom konopljom, ukupne mase 1038 grama.

Također, temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi 29-godišnjak na području Splita. Tijekom pretrage pronađena je i oduzeta jedna PVC vrećica s drogom amfetamin tzv. „speed“, ukupne mase 202 grama, te dvije PVC vrećice s drogom konopljom, ukupne mase 36 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, obojica muškaraca su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku.