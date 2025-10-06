"Pala" Crvena zvezda: Velika pobjeda Zadra u Beogradu

Veliki ulazak i ogromna pobjeda Zadra na početku AdmiralBet ABA lige. Usred Beograda, u hali Pionir koja danas nosi ime Aleksandar Nikolić, pala je euroligaška Crvena zvezda Meridianbet rezultatom 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23). Bila je to rapsodija momčadi Danijela Jusupa, koja je bila oslabljena neigranjem Mazalina i Torbarine, ali sve probleme nadišla je velikom borbom i izvrsnim šutom. Na kraju utakmice Zadar je imao 15 pogođenih trica, bio je bolji u skoku i zasluženo odnio bodove.

Trener Jusup na parket je na početku izveo visoku petorku u kojoj je jedini niski igrač bio Mihailović. Nakon početne blokade Žganeca i koša Ramljaka za izjednačenje domaćini su došli u vodstvo, ali nisu uspjeli iskoristiti lošije razdoblje Zadra. Sredinom četvrtine u igru je ušao Klarica, on i Beech pogodili su po dvije trice, a seriji su po pogodak dodali Žganec i Ramljak, pa je Sfairopoulos kod 14:21 morao reagirati minutom odmora. Zvezda se uspjela pribrati, ali Kapusta je tricom sa sirenom zaključio prvu četvrtinu – 21:27.

Zvezda je odustala od forsiranja pokušaja za tricu, lopta se gurala pod koš Monekeu i Davidovcu, uz presing na Zadrove napade po cijelom terenu. Izundu je radio dosta problema probijanjem vanjske linije, a nije pomogla ni stvaralačka kriza u napadu duga skoro tri minute. Kapusta ju je prekinuo slobodnim bacanjima, Ramljak je jednom probio svog čuvara, a Martinez pogodio tricu za povratak na +8 (33:41). Posljednju minutu prvog poluvremena „zvezdaši“ su dvaput izlazili na liniju slobodnih bacanja pa se na odmor otišlo rezultatom 37:43.

Loš trenutak za Zadar bila je nesportska osobna Mihailovića, njegova četvrta, na šutu Miljenovića za tricu. Povukli su opet Beech i Klarica tricama, a Mihailović, nakon odmora na klupi, ponovno je poentirao za vodstvo 53:62 na kraju treće četvrtine.

Pritiskala je Zvezda i dalje snažno, a Zadar preko Beecha i Mihailovića odgovarao tricama te dosta dugo držao prednost između dva i tri posjeda. Nadala se domaća momčad nekom preokretu, ali Mihailović i Beech tricama podižu prednost i na +11 te mirno privode utakmicu kraju.

Najbolji strijelac Zadra bio je Mihailović s 21 poenom, Žganec je postigao 18 uz 4 skoka i 5 asistencija, a Beech 17. Kod domaćina po 15 poena postigli su Izundu i Ojeleye. Za tjedan dana Zadar ide na novo gostovanje kod slovenske Ilirije.

Danijel Jusup, trener Zadra: Uvijek kad dolaziš u Beograd kod euroligaša moliš Boga da izvučeš živu glavu. Međutim, vidio sam jučer na treningu da su igrači raspoloženi, svježi i imaju samopouzdanje. Igrali smo jako dobro, imali smo problema s agresivnom obranom kad su nas stiskali pa smo teško mogli organizirati svoj napad, osim nekih jednostavnih specijala kojih smo se držali. Pogodili smo važne šuteve, a kad dobijemo skok vrlo često dobijemo i utakmicu – imali smo 40 prema njihovih 37. U takvom omjeru znamo često i pobijediti. Čestitam suradnicima i igračima, svi su dali doprinos, ovo je velika pobjeda za nas. Moramo ostati s obje noge na zemlji, skromni i pokušati što više utakmica ovako odigrati.

Primijetio sam pljesak publike, bilo mi je toplo oko srca jer znam da je beogradska publika naučena na europsku razinu i da zna prepoznati neke košarkaške vrijednosti. Aplauz u dvorani Aleksandra Nikolića ima posebnu težinu i svima nama je na ponos – puno nam znači.