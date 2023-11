'PAKLENI' HAJDUKOV IGRAČ: "Momak je kompjuter, ima drugačiji mentalitet, nije sa Skalica..."

U posljednje dvije pobjede Hajduka, kojima su Splićani preskočili Rijeku i izbili na vrh SuperSport HNL-a, veliki doprinos dao je Rokas Pukštas.

Sjajni mladi Amerikanac, koji je još uvijek tinejdžer (rođen je 25. kolovoza 2004.), odradio je lavovski dio posla u Osijeku, a upravo je on bio taj koji je otključao Varaždin ove nedjelje.

"Priča broj jedan na obje utakmice bio je Rokas Pukštas, on sam kaže da ne zna koliko je zadovoljan i da mora pogledati snimku", rekla je Valentina Miletić u novoj epizodi podcasta Utakmicu po utakmicu.

"Momak je kompjuter koji drugačije pristupa sportu, drugačije pristupa svojoj poziciji i svojoj igri nego mi koji onako na mahove ga želimo proglasiti najvećim ikad, najvećim prospektom. On to drugačije rezonira, drugačiji je mentalitet, nije sa Skalica nego iz Stillwatera iz Oklahome. Ima i do toga nešto", kazao je Igor Ćurković i dodao:

"On je igrač dubine, prostora, njegov zapravo najveći talent je čitanje prostora. Nije najbolji tehničar, nema neki razoran udarac, vrhunski je skakač, ali nekako ćeš vidjeti uvijek kad je neka gužva ili neki korner da je uvijek Pukštas tamo. Ima nos nevjerojatan za te stvari. Kod Karoglana se Pukštasu otvara puno prostora za njega zbog Livajine uloge da više Livaja sudjeluje u izgradnji napada, isprazni tu rupu pa Pukštas napada dubinu. Nešto slično kao s Petkovićem i Ademijem u Dinamu kad ih je vodio Bjelica."

Osim Pukštasa, sve bolje u Hajduku igra i Niko Kristian Sigur.

"U paketu sa Sigurom kad radi na istoj strani, to je jako lijepo za vidjeti. Igraju zrelo, pametno, Siguru je inteligencija najjača snaga, protiv Osijeka ono kad je gurnuo kroz noge Omeroviću", prisjetio se Ćurković za Gol.hr.