Paklene vrućine u Dalmaciji: Temperature premašile 41 °C, more i kopno pod naletom toplinskog vala

Dalmacija je danas, 11. kolovoza 2025., doživjela jedan od najekstremnijih toplinskih valova ovog ljeta. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i mreže lokalnih mjernih postaja, temperature su u 13 sati na više lokacija prelazile 40 °C, a ponegdje se približile i 42 °C, što spada u sam vrh dosad zabilježenih vrijednosti za ovo doba godine.
Paklene vrućine u Dalmaciji. Temperature su dosegnule ektremne vrijednosti: Evo gdje je preko 40°C
Vrući rekorderi
Apsolutni temperaturni vrh današnjeg dana u Dalmaciji zabilježen je u Biliće – Vrulje, gdje je izmjereno čak 41,2 °C, dok je svega nekoliko desetinki hladnije bilo u Kaštel Gomilici s 41,1 °C. Metković (Mobine) i Ston pratili su ih s temperaturama od 40,8 °C i 40,6 °C.
Na Čiovu (Movarčica) izmjereno je 38,8 °C, no maksimalna vrijednost u zadnja 24 sata ondje je dosegnula 40,7 °C, što jasno pokazuje koliko je toplinski val intenzivan i dugotrajan. Slično je i u Hvaru (Stari Grad 3), gdje je trenutna temperatura bila 39,6 °C, dok je maksimalna bila tek nekoliko desetinki viša.
Šibensko-kninska i splitska vrućina
Šibenik i okolica nisu pošteđeni – Šibenik (Dubrava) mjeri 39,6 °C, dok je na magistrali u Vodicama zabilježeno 39,1 °C. U Splitu se također pržilo – na aerodromu je bilo 38,1 °C, na Marjanu 37,7 °C, dok su gradske postaje u Kmanu i Duilovu pokazivale 39,3 °C i 39,4 °C.
Knin, poznat po visokim ljetnim temperaturama, izmjerio je 37,1 °C, uz udare vjetra od 5 m/s iz smjera sjeverozapada, što je donijelo tek blago olakšanje.
Na krajnjem jugu, u Grudi, temperatura se popela na 37,1 °C, dok je u Komolcu izmjereno 36,6 °C. Dubrovnik (Gruž) bilježi visokih 39,3 °C, a na Lastovu je, unatoč otvorenom moru, izmjereno čak 36,8 °C.
Premda su mjestimično zabilježeni vjetrovi jačine 3–5 m/s, oni nisu uspjeli značajno sniziti osjećajnu temperaturu. U mnogim mjestima, osobito u unutrašnjosti obalnog pojasa, vjetar je bio slab ili gotovo neprimjetan, a sunčevo zračenje neumoljivo.
Meteorolozi upozoravaju da ovakve temperature predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, malu djecu i životinje. Preporučuje se izbjegavanje izravnog sunca u najtoplijem dijelu dana (10–17 sati), konzumacija dovoljno tekućine, te hlađenje prostorija koliko je moguće.
Najava nastavka toplinskog vala
Prema prognozama, ekstremne vrućine nastavit će se i narednih dana, s mogućnošću da ponegdje temperature i porastu. Noćne vrijednosti neće pružati značajnije osvježenje jer se očekuju tzv. tropske noći, s minimalnim temperaturama iznad 25 °C.
Tablice s Top 10 najtoplijih lokacija u Dalmaciji prema današnjim mjerenjima (11. kolovoza 2025. u 13 h):
|Rang
|Lokacija
|Temp. (°C)
|Maks. temp. zadnja 24h (°C)
|Vrijeme mjerenja
|1
|Biliće – Vrulje
|41,2
|41,2
|13:40
|2
|Kaštel Gomilica
|41,1
|41,3
|13:40
|3
|Metković, Mobine
|40,8
|41,7
|13:37
|4
|Ston
|40,6
|41,5
|13:37
|5
|Vodice, Magistrala
|39,1
|40,6
|13:39
|6
|Šibenik, Dubrava
|39,6
|40,4
|13:39
|7
|Kaštel Gomilica Ž.S.
|39,4
|40,2
|13:39
|8
|Split, Duilovo
|39,4
|40,1
|13:40
|9
|Dubrovnik, Gruž
|39,3
|40,1
|13:38
|10
|Split, Kman
|39,3
|40,0
|13:39