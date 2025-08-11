Paklene vrućine u Dalmaciji: Temperature premašile 41 °C, more i kopno pod naletom toplinskog vala

Dalmacija je danas, 11. kolovoza 2025., doživjela jedan od najekstremnijih toplinskih valova ovog ljeta. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i mreže lokalnih mjernih postaja, temperature su u 13 sati na više lokacija prelazile 40 °C, a ponegdje se približile i 42 °C, što spada u sam vrh dosad zabilježenih vrijednosti za ovo doba godine.

Vrući rekorderi

Apsolutni temperaturni vrh današnjeg dana u Dalmaciji zabilježen je u Biliće – Vrulje, gdje je izmjereno čak 41,2 °C, dok je svega nekoliko desetinki hladnije bilo u Kaštel Gomilici s 41,1 °C. Metković (Mobine) i Ston pratili su ih s temperaturama od 40,8 °C i 40,6 °C.

Na Čiovu (Movarčica) izmjereno je 38,8 °C, no maksimalna vrijednost u zadnja 24 sata ondje je dosegnula 40,7 °C, što jasno pokazuje koliko je toplinski val intenzivan i dugotrajan. Slično je i u Hvaru (Stari Grad 3), gdje je trenutna temperatura bila 39,6 °C, dok je maksimalna bila tek nekoliko desetinki viša.

Šibensko-kninska i splitska vrućina

Šibenik i okolica nisu pošteđeni – Šibenik (Dubrava) mjeri 39,6 °C, dok je na magistrali u Vodicama zabilježeno 39,1 °C. U Splitu se također pržilo – na aerodromu je bilo 38,1 °C, na Marjanu 37,7 °C, dok su gradske postaje u Kmanu i Duilovu pokazivale 39,3 °C i 39,4 °C.

Knin, poznat po visokim ljetnim temperaturama, izmjerio je 37,1 °C, uz udare vjetra od 5 m/s iz smjera sjeverozapada, što je donijelo tek blago olakšanje.

Na krajnjem jugu, u Grudi, temperatura se popela na 37,1 °C, dok je u Komolcu izmjereno 36,6 °C. Dubrovnik (Gruž) bilježi visokih 39,3 °C, a na Lastovu je, unatoč otvorenom moru, izmjereno čak 36,8 °C.

Premda su mjestimično zabilježeni vjetrovi jačine 3–5 m/s, oni nisu uspjeli značajno sniziti osjećajnu temperaturu. U mnogim mjestima, osobito u unutrašnjosti obalnog pojasa, vjetar je bio slab ili gotovo neprimjetan, a sunčevo zračenje neumoljivo.

Meteorolozi upozoravaju da ovakve temperature predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, malu djecu i životinje. Preporučuje se izbjegavanje izravnog sunca u najtoplijem dijelu dana (10–17 sati), konzumacija dovoljno tekućine, te hlađenje prostorija koliko je moguće.

Najava nastavka toplinskog vala

Prema prognozama, ekstremne vrućine nastavit će se i narednih dana, s mogućnošću da ponegdje temperature i porastu. Noćne vrijednosti neće pružati značajnije osvježenje jer se očekuju tzv. tropske noći, s minimalnim temperaturama iznad 25 °C.

Tablice s Top 10 najtoplijih lokacija u Dalmaciji prema današnjim mjerenjima (11. kolovoza 2025. u 13 h): Rang Lokacija Temp. (°C) Maks. temp. zadnja 24h (°C) Vrijeme mjerenja 1 Biliće – Vrulje 41,2 41,2 13:40 2 Kaštel Gomilica 41,1 41,3 13:40 3 Metković, Mobine 40,8 41,7 13:37 4 Ston 40,6 41,5 13:37 5 Vodice, Magistrala 39,1 40,6 13:39 6 Šibenik, Dubrava 39,6 40,4 13:39 7 Kaštel Gomilica Ž.S. 39,4 40,2 13:39 8 Split, Duilovo 39,4 40,1 13:40 9 Dubrovnik, Gruž 39,3 40,1 13:38 10 Split, Kman 39,3 40,0 13:39