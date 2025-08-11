Paklene vrućine u Dalmaciji. Temperature su dosegnule ektremne vrijednosti: Evo gdje je preko 40°C

Dalmaciju je danas zahvatio snažan toplinski val, a temperature su u brojnim mjestima dosegle ekstremne vrijednosti, nerijetko prelazeći 40 stupnjeva Celzijusa. Prema posljednjim podacima, apsolutni rekorder dana je Ston s nevjerojatnih 41,5°C izmjerenih u 12:37 sati.

Visoke temperature zabilježene su diljem regije: Metković, Mobine 40,6°C, Bilice – Vruje 40,6°C, Vodice, Magistrala 40,6°C, Šibenik, Dubrava 40,1°C, Kaštel Gomilica 40,5°C, Dubrovnik, Gruž 40,3°C, Šibenik, Rokići 39,7°C, Šibenik, Krvavice 40,2°C, Hvar, Stari Grad 3 39,6°C, Zaton 40,1°C, Seline, Mala Paklenica 39,9°C, Komolac 39,5°C, Pirovac 39,7°C, Čiovo, Movarčica 39,7°C, Mokošica OŠ 39,7°C, Šibenik, Vidici 39,5°C.

U unutrašnjosti obale i na otocima situacija nije bila ništa bolja. Župa dubrovačka, Martinovići mjerila je 39,5°C, Dolaške Drage 39,4°C, Solin, Srednja strana 39,4°C, Split, Duilovo 39,4°C, Jezera 39,3°C, Brela OŠ 39,3°C, Zaostrog 39,3°C, Starigrad, Jaz Škiljića 39,2°C, Vinjerc 39,2°C, Čista Velika 39,2°C, Skradinski buk 39,2°C, Murter 39,2°C, Marina, Dolac 39,2°C.

Split je danas bilježio 38,0°C na glavnom mjernom mjestu, dok je Marjan pokazao 37,6°C. Na području Šibenika temperature su se kretale od 38,4°C na Šubićevcu do 39,3°C na drugoj postaji. Stobreč, Cetinska dosegao je 38,8°C, a Kostanje 38,8°C.

Upozorenje za građane

Toplinski val posebno je opasan zbog trajanja i izuzetno toplih noći. Minimalne temperature u mnogim mjestima nisu padale ispod 23-25°C, što dodatno opterećuje organizam.

Meteorolozi upozoravaju na izbjegavanje izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati, redovitu hidrataciju i boravak u klimatiziranim prostorijama. Upozorenja vrijede i za sljedeće dane jer se očekuje nastavak vrućina, a ponegdje i njihov daljnji rast.