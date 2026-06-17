Pakao za Hajduk u Europi: Evo koji klubovi prijete Bijelima

UEFA je objavila podskupine uoči današnjeg ždrijeba drugog pretkola Europske lige, a Hajduk je doznao kakav ga scenarij čeka nastavi li europski put.

Bijeli će u prvom pretkolu igrati protiv slovačke Žiline. Prva utakmica igra se 9. srpnja u Slovačkoj, dok je uzvrat tjedan dana kasnije, 16. srpnja, na Poljudu.

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Ako izbaci Žilinu, Hajduk će u trećem pretkolu Europske lige biti nenositelj. To znači da ga već u sljedećoj rundi mogu čekati vrlo zahtjevni suparnici, a protiv nekih od njih Splićani bi imali ulogu autsajdera.

Potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Europske lige su Benfica, PAOK, Maccabi Tel Aviv i Pafos.

No ni eventualni ispadanje od Žiline ne bi značilo lakši posao. U tom slučaju Hajduk bi se preselio u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje također ne bi imao status nositelja.

Ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige održat će se danas od 14 sati, a među mogućim protivnicima Hajduka nalaze se belgijski Gent, rumunjski FCSB, armenski Noah, poljska Katowice i kazahstanski Tobol.

Tako je Hajduk uoči današnjih ždrijebova doznao da ga, bez obzira na ishod dvoboja sa Žilinom, očekuje zahtjevan europski put i potencijalni ogledi s vrlo neugodnim protivnicima.