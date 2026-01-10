"PAKAO, HOROR I UŽAS" Poznati voditelj progovorio nakon borbe za život: "Rekli su mi da je možda kasno"

Poznati novinar i urednik Senad Hadžifejzović nakon višetjedne odsutnosti s televizijskih ekrana prvi put se javno oglasio te otkrio razloge zbog kojih je nestao iz javnosti. Kako je ispričao, rutinski liječnički pregled u Sloveniji pretvorio se u ozbiljnu i dramatičnu borbu za život, iskustvo koje je opisao riječima: "pakao, horor i užas"“.

Hadžifejzović navodi da se sve dogodilo u medicinskoj ustanovi u Sloveniji u koju je, kako kaže, imao potpuno povjerenje više od dvadeset godina.

"Jedna rutinska kontrola pretvorila se u horor, pakao i užas. Gori scenarij ne bi smislio ni najbolji autor horor-filmova", rekao je Hadžifejzović, dodajući da će o svemu detaljnije govoriti tek nakon što cijeli slučaj analiziraju najkompetentniji stručnjaci.

"Imam obvezu govoriti"

Istaknuo je da, kao novinar, osjeća profesionalnu i moralnu obvezu javno progovoriti o onome što mu se dogodilo, ne samo zbog sebe, nego i zbog drugih.

"Ja sam novinar. Bio sam na mjestu događaja i bio sam njegov središnji dio. Nakon ovakvog iskustva imam obvezu dati javni doprinos, kako se nikome više ne bi dogodilo ono što sam ja doživio – a tko zna koliko ljudi to možda nije preživjelo", poručio je.

Naglasio je kako se radilo o situaciji u kojoj mu je život bio izravno ugrožen te da je, nakon svega što je prošao u toj zdravstvenoj ustanovi, uslijedila stvarna borba za preživljavanje u drugim slovenskim medicinskim centrima.

"Možda je kasno"

Hadžifejzović je otkrio da su mu brojni vrhunski liječnici i kirurzi otvoreno rekli kako će učiniti sve što mogu, ali da mu ne mogu jamčiti ishod.

„To je najstrašnija rečenica koju možete čuti – kada vam kažu da će učiniti sve, ali da misle da je možda kasno. Praktički vam kažu da ste mrtvi, ali da će ipak pokušati“, rekao je.

Unatoč tome, zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti liječnika, njegov je život, kako navodi, spašen u svega 24 sata.