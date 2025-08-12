Pajaziti: Hajduk je iznutra deset puta veći nego što sam zamišljao

Albanski veznjak Adrion Pajaziti ovoga je ljeta pojačao redove Hajduka, stigavši iz engleskog Fulhama. Nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gorici, 22-godišnji veznjak privukao je pozornost nove uprave splitskog kluba. Sportski direktor Goran Vučević prepoznao je njegov potencijal te ga doveo kao jednog od ključnih igrača za nastavak sezone. Pajaziti je nedavno bio gost Hajdukovog Super Podcasta, gdje je otkrio zanimljive detalje o svom transferu i dojmovima o životu u Splitu.

Prisjetio se kako je njegov otac prvi put osjetio poljudsku atmosferu.

– Tata je bio na tribinama kad sam s Goricom igrao protiv Hajduka. Odmah se oduševio ugođajem, snimao je i fotografirao sve redom. Kasnije mi je pokazivao snimke, a ja sam se samo nasmijao i rekao da sam to sve već vidio iz prve ruke jer sam bio na terenu – ispričao je kroz smijeh.

Poseban trenutak dogodio se tijekom odmora na Kosovu, gdje je boravio s rodbinom.

– Vidim ja, zove me Ivan Rakitić. Vozio sam se autom i odmah sam skrenuo sa strane kako ne bi čuo da glasno puštamo glazbu – otkrio je.

Pajaziti je priznao kako ga je veličina Hajduka iznenadila.

– Izvana misliš da shvaćaš koliki je to klub, ali tek kad dođeš unutra, vidiš da je to deset puta veće nego što si mislio. Iako sam tu tek mjesec dana, osjećam se potpuno uključenim u sve. Hajduk je već dio mene i teško je to opisati riječima – zaključio je albanski veznjak.