PADAJU REKORDI, IZMJERENO 30 STUPNJEVA! Znate li odakle naziv "bablje ljeto"? Pučki meteorolog predviđa veliki preokret

Klimatološko ljeto 2023. bilo je u većem dijelu Hrvatske toplije i znatno kišovitije od prosjeka, ocjena je klimatologa DHMZ-a. Rujan je ne samo nastavio tim tempom, nego se pozitivna anomalija po pitanju temperature zraka dodatno povećala pa je cijela Hrvatska tog mjeseca bila znatno toplija od prosjeka, u nekim područjima i ekstremno topla, što se savršeno uklapa i rujanski trend na globalnoj razini.

Sunčano i iznimno toplo do vrlo toplo vrijeme nastavilo se u listopadu, a neobično toplo vrijeme nakon jesenskog ekvinocija u puku je poznato kao “Miholje” ili “bablje” ljeto.

Zašto bablje i zašto Miholjsko? Lingvistici još nisu potpuno usuglašeni oko pojma “bablje ljeto”. Najčešće objašnjenje govori da riječ baba predstavlja vješticu. Vještica, kao simbol lošeg, izopačenog, upućuje da je i vrijeme nesvakidašnje – naopako!

Primjeri u drugim europskim državama

Fraza “bablje ljeto” nije samo karakteristična za ovaj tip vremena već se koristi i u brojim drugim europskim državama, primjerice – Poljskoj, Češkoj, Srbiji. U Bugarskoj se, pak, ovaj tip vremena naziva “ciganskim ljetom”, a francusko i englesko govorno područje rabi sintagmu “indijansko ljeto”. Postoji i objašnjenje da je baba čest naziv planinskih vrhova, pa da predstavlja najudaljeniju točku ljeta u godini.

Neobično toplo i stabilno jesensko vrijeme u Europi se također veže uz svece. Primjerice, izraz “Miholjsko ljeto” najčešće se odnosi na razdoblje toplog vremena koje nastupi nakon blagdana sv. Mihovila (Mihaela – arkanđela), 29. rujna. Datum je to koji ukazuje da se većina radova u polju do tada privede kraju i nagovještava ulazak u hladniji dio godine.

Na tragu češkog babi leti je i rusko babie leto i njemačko Altweibersommer. “Velika sovjetska enciklopedija” tako objašnjava da se radi o razdoblju kada “starice na suncu još mogu zagrijati svoje kosti.” Mnoge su narode niti paučine koje su ispreli mladi pauci iz porodice Linyphiidae i koje u sunčanim listopadskim danima jedre zrakom podsjećale na vlasi kose njihovih baka i tako su nazvane u većini slavenskih jezika. Neki su ju smatrali i predivom vilenjaka, patuljaka, norni ili čak i Djevice Marije, a ako bi se nit leteće paučine uplela u kosu mlade djevojke, vjerovalo se da je vjenčanje na pomolu.

Podrijetlo sjevernoameričkog indijanskog ljeta vezano je, očito, uz narode koji su nastanjivali kontinent prije dolaska Europljana. I dok neki korijen ovog izraza traže u starim indijanskim legendama, jedno od mogućih objašnjenja je da su ga tako prozvali doseljenici koji se nisu baš slagali s Indijancima, jer su to listopadsko “ljeto” smatrali lažnim, nevjerodostojnim i prevrtljivim – poput, je li, Indijanaca.

IZREKE VEZANE UZ BLAGDAN SV. MIHOVILA