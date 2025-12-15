Pacijentica s rakom mora putovati na kemoterapiju iz Siska u Rijeku. HZZO joj odbija platiti trošak puta

U nekim se bolnicama, naime, bunkeri za smještaj linearnih akceleratora još grade, a u nekima je tek nakon instaliranja uređaja shvaćeno da lokacija nije dobro izabrana.

U hrvatskim je bolnicama dosad instalirano i pušteno u rad 16 novih linearnih akceleratora od ukupno 21 novog uređaja kupljenog sredstvima Europske unije, dok će preostali uređaji namjenjeni zračenju onkoloških bolesnika biti instalirani do kraja razdoblja provedbe NPOO-a, odnosno do kraja 2026. godine.

Zastoj u Zagrebu

Najveće probleme u aktivaciji uređaja ima Zagreb, tako da će brojni pacijenti i narednih mjeseci biti prisiljeni putovati iz Zagreba ili sjevernog dijela Hrvatske na zračenje u Zadar, Rijeku ili Osijek, prelazeći stotine kilometara do najbliže dostupne terapije.

U nekim se bolnicama, naime, bunkeri za smještaj linearnih akceleratora još grade, a u nekima je tek nakon instaliranja uređaja shvaćeno da lokacija nije dobro izabrana.

To se, naime, dogodilo u KBC-u Sestara milosrdnica, gdje se pokazalo da novi linearni akcelerator ne radi zbog obližnje tramvajske pruge, odnosno vibracija koje izaziva prolazak glomaznih vozila gradskog prijevoza.

Zbog toga su noću zaustavljali tramvajski promet kako bi se uvjerili da je to uzrok problema u radu novog uređaja, piše Novi list.

Toj su zagrebačkoj bolnici do sada isporučena tri linearna akceleratora, od ukupno pet čija je nabava predviđena. U funkciji je samo jedan, i to na Klinici za tumore, dok se bunkeri za ostala dva uređaja još uvijek grade.

U upravi KBC-a vrlo su šturi u objašnjenju kako je došlo do toga da se dugo čekani sofisticirani uređaj smjesti na lokaciju na kojoj ne može normalno raditi.

"Postojale su određene smetnje kod funkcioniranja akceleratora na Klinici za tumore. Smetnje su uklonjene, nakon dodatnih provjera i mjerenja", vele u upravi KBC-a Sestre milosrdnice i dodaju kako su nakon toga nastavljeni primopredajni testovi prema stručnom protokolu fizičara. Trenutno se pacijenti zrače na jednom linearnom akceleratoru, i to oni koji se smatraju hitnima.

"Pacijente koje ne uspijemo primiti, šaljemo u druge KBC-e, koji su u mogućnosti prihvatiti nove pacijente", priznaju u bolnici.

Tako pacijenti koji se liječe u Klinici za tumore, a ne smatraju se hitnima, odlaze na zračenje u druge centre, prije svega u KBC Zagreb koji je dosad aktivirao četiri od pet novih linearnih akceleratora.

U toj bolnici dnevno se zrači od 180 do 200 oboljelih, a znatno im se povećao priljev bolesnika iz drugih ustanova. Ni na Rebru, međutim, ne uspijevaju pokriti sve potrebe pacijenata koji im gravitiraju pa su oni prisiljeni putovati u druge centre.

Nepriznati trošak

Tako je bilo i s pacijenticom S. B. iz Siska, koja je, nakon što je odbijena u obje zagrebačke bolnice na zračenje otišla u Rijeku, da bi joj u HZZO-u odbili pokriti putne troškove, piše Novi list.

"Kemoterapiju sam prošla u travnju, a onkologica mi je rekla da bih zračenje zbog tipa tumora dojke svakako trebala završiti u lipnju.

Na Rebru i u Klinici za tumore odbili su me zbog manjka kapaciteta, a kad sam u Rijeci obavila radioterapiju, HZZO je odbio platiti mi putni trošak", svjedoči ogorčena pacijentica koja je u tri tjedna zračenja u KBC-u Rijeka na liječenje potrošila 1.500 eura.

"Problem je bio u tome što mi je moja liječnica odbila dati putni nalog, a HZZO je ustvrdio da nemam dokaza da u Zagrebu nisam mogla dobiti radioterapiju, iako sam im podastrla svu dokumentaciju koja to dokazuje", veli ova Siščanka.

Uložila je žalbu

Uložila je žalbu i nada se pozitivnom ishodu jer ju je putni trošak svakodnevne vožnje od Siska do Rijeke i natrag, kaže, došao oko 900 eura.

"Da su me zračili u Zagrebu ne bih platila ništa jer imam pravo na besplatnu kartu, a ovako sam potrošila sve što sam imala", konstatira i svjedoči kako su pacijentice iz Varaždina, Ogulina i drugih mjesta dobile plaćeni trošak puta.

U KBC-u Sestara milosrdnica, gdje je instalacija novih uređaja još uvijek stvar budućnosti, svi linearni akceleratori bi trebali biti u funkciji do sredine 2026. godine. Tako će onkološki bolesnici koji se liječe u toj bolnici još mjesecima morati putovati na radioterapiju.

Kako su takva putovanja krajnje iscrpljujuća nakon drugih terapija, a za neke pacijente – kao u ovom slučaju – i velik financijski teret, nadaju se da će ovaj rok doista biti ispoštovan.

U KBC-u Rijeka više pacijenata

U KBC-u Rijeka potvrđuju da imaju porast broja bolesnika izvan svog gravitacijskog područja, odnosno iz čitave Hrvatske, pa i iz Zagreba.

Za sada, kažu u upravi bolnice, bez zapreka uspijevaju opskrbiti sve bolesnike koji kod njih dođu na radioterapiju.