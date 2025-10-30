"Pa vidiš li kretenu jedan..." Netko je ostavio kamen i poruku na parkiranom Audiju u Splitu

Vozača Audija u kvartu Visoka, točnije u ulici Ivana Paštrića svojim je pakiranjem isprovocirao drugog vozača/icu ili pak stanovnika tog kvarta. Sve je rezultiralo porukom na vjetrobranskom staklu.

"Koji kreten moraš bit da bi ovako parkirao, kako nikad nitko nije, u ovoj ulici parkirao", dio je poruke tiskane na papiru A4 formata.

Cijeli sadržaj nije vidljiv jer je kamen prekrio dio papira.

Nejasno je je li poruka bila upozoravajuća ili kritička, međutim postavlja se pitanje je li uredu ostaviti kamen nekome na automobilu?!

S obzirom na nepoznatu namjeru, zanimljivo je čuti i mišljenja javnosti: Odobravate li ostavljanje poruka na tuđim automobilima, čak i ako ne znate kako će ih vlasnik doživjeti?

Odobravate li ostavljanje poruka na tuđim automobilima (npr. papir zakačen kamenom)? Smatram to nepristojnim i neprimjerenim

Da, ponekad je u redu

Ovisi o kontekstu/poruci