OZLIJEĐENO PET OSOBA Nered u kafiću: Vrijeđao konobaricu iz Nepala, izbila masovna tučnjava

Jučer oko 23.30 sati, u ugostiteljskom objektu u Ulici hrvatskih branitelja u Grubišnom Polju, došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Kako doznaje regionalni portal Bjelovar.live, sve je počelo kada je 38-godišnji gost u kafiću vrijeđao konobaricu iz Nepala, pri čemu je razbio čašu i pepeljaru.

Potom je zajedno s 27-godišnjim gostom izašao iz kafića, gdje su se nalazili 53-godišnji vlasnik i 30-godišnji član njegove obitelji. Između četvorice je najprije došlo do međusobnog vrijeđanja, a zatim i fizičkog sukoba. Nakon nekog vremena u tučnjavu se uključio i jedan 31-godišnjak.

Vlasnik kafića završio u bolnici

Dolaskom policijskih službenika sudionici su prestali s tučnjavom. U sukobu je svih pet muškaraca zadobilo vidljive tjelesne ozljede. Liječničku pomoć u Općoj bolnici Virovitica zatražili su 53-godišnji vlasnik i njegov 30-godišnji član obitelji.

Gosti kafića bili pod alkoholom

Alkotestiranjem je kod 38-godišnjaka utvrđena koncentracija alkohola od 1,57 promila, a kod 27-godišnjaka 1,51 promila.

Protiv svih sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležnom Općinskom sudu u Bjelovaru. Po zaprimanju liječničke dokumentacije o zadobivenim ozljedama nastavit će se daljnje kriminalističko istraživanje.