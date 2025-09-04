Oženjeni muškarci žive dosta duže nego neoženjeni, kaže studija

Zaključak je to velike svjetske studije koja je obuhvatila milijune ispitanika, objavila je poznata hrvatska liječnica.

“Velike epidemiološke studije potvrđuju da bračni status značajno utječe na dugovječnost. Kod muškaraca, brak se pokazuje kao snažan zaštitni faktor – oženjeni u prosjeku žive 6-10 godina dulje, dok neoženjeni imaju i do 128 posto višu smrtnost u odnosu na oženjene.

Povišen rizik bilježe i razvedeni (+46 posto) te udovci (+27 postzo). Kod žena su razlike blaže, ali prisutne: nikad udate imaju 46 posto višu smrtnost, razvedene 27 posto, a udovice 14 posto. U svim analizama udate žene koriste se kao referentna skupina.

Važno je naglasiti da sama činjenica braka nije dovoljna – kvaliteta odnosa ima ključnu ulogu. Zajedništvo, emocionalna podrška i zdraviji obrasci ponašanja objašnjavaju većinu ovih zaštitnih učinaka.

Zaključak: snažni socijalni odnosi, bilo u braku ili kroz druge oblike podrške i zajednice, predstavljaju jedan od najsnažnijih prediktora dugovječnosti”, ističe mr. sc. Danijela Klarić, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina.

Inače, riječ je o studiji koja je obuhvatila čak 7,9 milijuna ispitanika, piše Danica.