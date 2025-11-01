Oženio se poznati hrvatski komičar i influencer. Objava s odabranikom mnoge je dirnula

Poznati hrvatski komičar, influencer i kreator sadržaja Marko Vuletić, koji već godinama svojim objavama nasmijava i potiče na razmišljanje brojne pratitelje, vjenčao se u Zagrebu. Vijest o njegovom vjenčanju brzo se proširila društvenim mrežama, ponajviše zahvaljujući fotografiji koju je podijelio na Instagramu.

Na slici snimljenoj ispred Markovog trga, Vuletić pozira sa svojim izabranikom, a uz fotografiju je kratko i duhovito poručio: "Ugovor na neodređeno."

Vuletić je posljednjih godina postao jedno od prepoznatljivijih lica domaće internetske scene. Njegov sadržaj, koji često na ironičan i duhovit način komentira društvene stereotipe, ljubavne odnose i razlike među spolovima, kao i teme vezane uz LGBT+ zajednicu, redovito izaziva reakcije javnosti.

Objavom s vjenčanja Marko je još jednom pokazao da zna kako iskreno, ali i s dozom humora, podijeliti važne trenutke iz svog života – onako kako to samo on zna.

