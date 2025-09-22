Ožalošćena Kirkova udovica: "Opraštam ubojici"

Na emotivnom obraćanju na javnoj komemoraciji u Glendaleu u Arizoni, udovica desničarskog aktivista Charlieja Kirka poručila je da oprašta čovjeku optuženom da je ubio njezina supruga.

"Moj muž je želio spašavati mlade muškarce, baš poput onoga koji mu je oduzeo život", rekla je Erika Kirk pred publikom koja je ispunila stadion. "Tom čovjeku, tom mladiću - opraštam mu. Opraštam mu jer je to učinio Krist i jer bi to učinio Charlie."

Publika u stadionu tada se digla na noge i zapljeskala, prenosi Index.

Optuženi bi mogao dobiti smrtnu kaznu

Tužitelji su optužili 22-godišnjeg Tylera Robinsona za ubojstvo Charlieja Kirka 10. rujna na Sveučilištu Utah Valley (UVU). Robinson, koji dolazi iz Utaha, mogao bi se suočiti sa smrtnom kaznom ako bude osuđen.

Vlasti su objavile da je Robinson poslao poruku svojoj partnerici nakon pucnjave u kojoj je napisao da mu je dosta Kirkove "mržnje". U intervjuu za New York Times objavljenom u nedjelju, Erika Kirk rekla je da su je pitali želi li da optuženi dobije smrtnu kaznu.

"Bit ću iskrena. Rekla sam našem odvjetniku da želim da vlada odluči o tome. Ne želim krv tog čovjeka na svojoj savjesti", rekla je Erika Kirk.

"Dakle, kad dođem u raj i Isus mi kaže: 'Oko za oko? Je li to način na koji radimo stvari?' I zbog toga ne budem u raju, ne budem s Charliejem?", dodala je.

"Odgovor na mržnju nije mržnja"

U svom obraćanju na stadionu State Farm Erika Kirk obećala je da će nastaviti rad svoga supruga kao novoimenovana čelnica organizacije koju je osnovao, Turning Point USA.

"Odgovor na mržnju nije mržnja", rekla je. "Odgovor koji znamo iz evanđelja jest ljubav i uvijek ljubav - ljubav prema našim neprijateljima i ljubav prema onima koji nas progone."

Kirk je ubijen tijekom prvog nastupa na turneji po sveučilištima nazvanoj "Američki povratak". Njegova smrt izazvala je žestoku političku raspravu o moći riječi, pristojnosti, rastu nasilja i slobodi govora.

Trump: Mrzim svoje protivnike, žao mi je Erika

Mnogi istaknuti konzervativci pokušali su svaliti krivnju na ljevicu zbog ubojstva Kirka. Nekoliko govornika, uključujući i američkog predsjednika, demoniziralo je demokrate i optužilo ih da potiču nasilje, iako su izabrani dužnosnici i čelnici Demokratske stranke osudili ubojstvo.

"Mrzim svoje protivnike i ne želim im najbolje", rekao je Donald Trump u svom obraćanju na komemoraciji. Predsjednik je potom dodao: "Žao mi je, Erika."

Dio šireg vala političkog nasilja

Ubojstvo Charlieja Kirka posljednji je u nizu slučajeva političkog nasilja u kojemu su u proteklim godinama mete bili i republikanci i demokrati.

Višesatna komemoracija uključivala je govore više članova Trumpova pokreta "Make America Great Again" (Maga), među kojima je bio i potpredsjednik JD Vance, Kirkov blizak osobni prijatelj.