OVU ZIMU JEDE SE SLANINA! Donosimo 14 razloga zašto bi trebala biti dio svačije prehrane

Vjerojatno ste negdje čuli kako bi slaninu trebalo izbjegavati, jer navodno, nije zdrava. Prema Elite Daily, zapravo je zdrava i puna je proteina i vitamina, a nema puno ugljikohidrata. Ovo je 14 razloga zašto biste ju trebali jesti češće, i to bez grižnje savjesti, piše Večernji list.

Oružje u borbi protiv mamurluka

Postoji li išta što je primamljivije od slanine? Tava slanine koja cvrči uljepšava i najoblačnija jutra. To je nešto za što ste uvijek raspoloženi, bez obzira na doba dana ili stanje gladi. No, često čujemo kako ona nije zdrava za nas i kako ju trebamo jesti što manje, ali je li to zapravo istina?

Slanina je jedina hrana koja je istodobno slana i slatka: Osim toga, ukusna je. Slanina je slano-slatki užitak u kojem su ta dva okusa racionalno raspodijeljena. To je hrana koja spaja suprotnosti.

Uopće ne sadrži ugljikohidrate: Suprotno uvriježenom mišljenju, ne debljaju nas masti, već ugljikohidrati. Znanost potvrđuje da uz prehranu sa smanjenim udjelom ugljikohidrata možete smršaviti. Mnogi misle da nam ugljikohidrati pružaju energiju, no to nije istina. Čak su i naši preci energiju nadoknađivali mastima. Masti su mnogo učinkovitije u održavanju energije. Izbjegavajte ugljikohidrate, jedite slaninu.

Ultimativno je oružje protiv mamurluka: Ništa ne može izliječiti mamurluk poput masne slanine i šalice kave. To je univerzalna istina. Nema bolje stvari za liječenje mamurluka od slanine i cheeseburgera. Ili cheeseburgera sa slaninom

Smanjuje glad: Slanina je bogata zasićenim mastima, što znači da ćete dulje biti siti nego da se najedete ugljikohidrata. Ako umirete od gladi, slobodno pojedite malo slanine i izdržat ćete od doručka do ručka ili ručka do večere. Zapravo, između svih obroka.

Ponekad je život bolji kad je malo hrskav: Činjenica je da u životu nije sve glatko, a slanina dokazuje da je tako i bolje. Pržena hrskava slanina podsjeća nas da je život vrijedan sa svim svojim zavijucima.

Ima li išta bolje od buđenja uz miris pržene slanine? Pogotovo ako je prži komad u vašoj kuhinji. Bez obzira kakva je noć iza vas i kakav je dan ispred vas, miris slanine ujutro sigurno će vam popraviti raspoloženje.

Puna je vitamina: Slanina je puna esencijalnih B vitamina, koji su nam potrebni za održavanje imunološkog sustava. Sadrži 65 posto preporučenog dnevnog unosa tiamina, 47 posto niacina, 38 posto vitamina B12 i 36 posto cinka. Zaboravite multivitamine i okrenite se slanini.

Slanina je univerzalni jezik

Ne trebate se bojati ponekad se zamastiti: Dobro je zaprljati se s vremena na vrijeme, posebice ako to činite slaninom.

Jeli su je i naši preci: Paleo dijeta je posljednji hit, no ona potječe iz davnih vremena. Tako su se hranili praljudi, prije nego je prerađena hrana postala dio naše prehrane.

Lako se priprema: Slanina je ostvarenje snova svih lijenih osoba, lako ju je pripremiti, a istodobno je jako ukusna i zdrava. Možete je pripremati i u mikrovalnoj pećnici.

Možete je staviti na baš sve i može biti dio svakog vašeg obroka: Slanina za doručak? Može! Slanina za ručak? Može! Slanina za večeru? Može! Slanina uvijek zvuči dobro, bez obzira na doba dana.

Čak i kad je loša, dobra je: Ono što čini slaninu posebnom jest to što ne može biti loša. Istina, ponekad ju je teško žvakati i prehrskava je, ali i dalje se može pojesti. Uvijek će biti ukusnija od brokule, zar ne?

Svatko ima svoj faktor: Uvijek postoji način za uživanje u slanini, unatoč bilo kakvim granicama. Ne volite svinjetinu? Što ako vam vjera brani slaninu? U tom slučaju za vas je slanina od puretine. Možete dobiti slaninu od bilo koje životinje. Slanina je univerzalni jezik.

Bogata je bjelančevinama: Bjelančevine su ključni sastojak zdrave prehrane, a srećom slanina je puna bjelančevina, javlja Večernji list.