Ovom čovjeku žele ubiti 163.000 koka: "Smještaju mi jer imam najbolja jaja na tržištu"

Mirni prosvjed održan je u petak ispred Veterinarskog instituta u Zagrebu zbog gašenja peradarstva Lukač. Prema riječima vlasnika Marijana Lukača, povod je nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta u kojemu stoji da je svih njegovih 163.000 koka nesilica pozitivno na salmonelu.

Prosvjednici su ljuti, a vjeruju da je to zbog toga što su Lukač jaja najbolja na tržištu i da im zato žele smjestiti.

“Ne mogu se složiti s takvim analizama. Poznajem cijelu situaciju na farmi, mjere koje se poduzimaju. Radnici na farmi apsolutno su zdravi. Sumnjam u vjerodostojnost tih nalaza jer sam jaja odnio na analizu u Andriju Štampara, gdje sam dobio nalaze koji pokazuju da su sva jaja ispravna. Imam te nalaze”, rekao je za 24sata vlasnik peradarstva Marijan Lukač (63).

Ubijeno 420.000 koka nesilica u pola godine Prema njegovim riječima, Institut je u zadnjih pola godine ubio 420.000 koka od ukupno četiri vlasnika, među kojima su i on, što je 30 posto Lukačeve proizvodnje. “To je razlog zašto imamo prazne police bez jaja u trgovinama, a kada se popune, bit će to jaja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske, Albanije. U ovom trenutku, Hrvatska je na 40 posto dostatnosti proizvodnje jaja”, ustvrdio je. Dodao je i da nakon 36 godina nijedan kupac nije obolio zbog jaja. Lukač tvrdi da je sve krenulo 2019. godine, kada je krenuo raditi novu farmu. “Tada su mi na staroj farmi ubili 100.000 koka. To mi je trebala biti opomena da ne idem raditi novu farmu jer tako dolazi u zonu nečijih interesa”, rekao je. ‘Ovo nije država’ “Ovo nije sustav, nije država. Pojedinci u sustavu, u državi su korumpirani. Uvezani su sa uvodnim lobijem i čine ovo što čine. Ne bi Institut sam mogao napraviti ovo. Ja sam slao kaznene prijave, ali, nažalost, još uvijek nema reakcije. Svaka koka dobije ukupno 10 cjepiva, od toga četiri cjepiva protiv salmonele, a to je besplatno za nas jer financira ministarstvo. Dakle, nema potrebe da ga bilo koji farmer zaobiđe, a dođe i ovlašteni veterinar cijepiti”, pojasnio je Lukač. Pred novinarima je najavio gašenje i prestanak proizvodnje, dodajući da se ranije bojao usprotiviti institucijama, baš kao i drugi proizvođači. ‘Gasim proizvodnju’ “Oni su svoj cilj ostvarili, mene su maknuli sa tržišta. Zato sam došao ovdje i da objelodanim pred hrvatskom javnošću, pred kupcima. Ja u Zagrebu puno distribuiram jaja, imam štandove po tržnicama. Nažalost, ražalostit ću ih kad im kažem da više neće biti Lukač jaja na tržištu. Ja mislim da je već za ponedjeljak naručen kamion, jaja idu za Poljsku. Neka se zna da gasim proizvodnju, službeno”, otkrio je Lukač na prosvjedu, kako prenosi list 24sata, koji je dolaskom podržao Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta.