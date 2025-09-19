Ovogodišnja flota mira "Mirno more" okupila preko 1000 sudionika iz različitih zemalja kako bi naglasili važnost solidarnosti i prijateljstva

U Marini Kaštela održana je konferencija za medije povodom projekta Mirno more – Peace Fleet 2025, najvećeg svjetskog jedriličarskog programa za djecu i mlade iz socijalno ili ekonomski ugroženih skupina. Flota okuplja gotovo 1000 sudionika iz 30 zemalja, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju, Slovačku, Ukrajinu i Njemačku, koji kroz tjedan zajedničkih aktivnosti i plovidbe šalju poruku prijateljstva, solidarnosti i tolerancije.

"Marina Kaštela je već 12 godina domaćin flote i na tu smo činjenicu jako ponosni. Flota nam je postala tradicija koja nas podsjeća koliko je važno mladima pružiti iskustvo zajedništva, prijateljstva i mira. U projektu sudjeluju skiperi, pedagozi, prevoditelji te organizacijski i sigurnosni tim, dok udruga funkcionira isključivo zahvaljujući volonterima, a financira se članarinama i donacijama. Sudionici plove na brodovima tvrtke Bavadria Yachting, dok uz hrvatske posade sudjeluju i grupe iz Bosne i Hercegovine, među kojima su Dječji dom Maestral, Centar Mir – Rudine, Udruga Sindrom Down 21, te ustanove Bakovići i Drin iz BiH", pojasnio je Joško Berket, vlasnik Marine Kaštela.

Andreas Bauer, predsjednik udruge Flota mira mirno more, predstavio je filozofiju projekta:

„Izrasli smo u stabilnu platformu za raznolike skupine i društvene teme. Oni koji su inače u nepovoljnijem položaju kod nas su u središtu pozornosti. Tjedan flote djeci i mladima na neko vrijeme sklanja brige i probleme svakodnevice. Sklapaju prijateljstva preko svih navodnih razlika.“

Stipe Čogelja, dožupan Splitsko-dalmatinske županije, naglasio je važnost samog projekta i bezuvjetnu podršku županije.

„Ovaj projekt više je od solidarnosti, mira i tolerancije, jer se susrećemo na moru bez obzira na razlike. Čestitam organizatorima, obitelji Berket, skiperima, donatorima, svima koji sudjeluju u ovom projektu, kao i lokalnoj zajednici te našoj TZ Kaštela. Županija će i dalje podržavati ovaj projekt. Draga djeco, vi ste srce ovog projekta i nadam se da ćete uživati, stvoriti nova prijateljstva i imati prekrasne izazove.“

Zrinka Radić, voditeljica Dječjeg doma Maestral, opisala je boravak na brodu kao iskustvo koje djeci donosi radost i osjećaj zajedništva. Mikel Markić iz Udruge Sindrom Down 21 naglasio je kako sudionici kroz zajedničke zadatke uče surađivati i rastu kao tim i kao pojedinci, a Ilija Teklić iz Centra Mir – Rudine podsjetio je da uspomene i vještine stečene na moru ostaju s njima dugo nakon povratka kući.

Iz Bosne i Hercegovine pridružili su se Šako Leon, voditelj grupe iz Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, i Dženan Hodžić, voditelj grupe iz Centra Drin, ističući kako projekt snažno utječe na sve sudionike, bez obzira na dob, pružajući priliku za nova prijateljstva i širenje vidika. Kako su naglasili, za djecu i odrasle iz njihovih ustanova ovo je prilika da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i stvore veze koje će trajati godinama.

Tijekom proteklih dana, sudionici su plovili Jadranom, sudjelovali u radionicama i jedriličarskim aktivnostima te zajedničkim zadacima na brodovima, učeći suradnji i međusobnom poštovanju. U Marinu Kaštela pristigli su 16. rujna, a program se nastavlja zajedničkim piknikom na plaži i večernjim koncertom Peace Festival – Fešta mira, koji slavi prijateljstvo i povezanost svih sudionika. Projekt se zaključuje 20. rujna povratkom sudionika u njihove zemlje, obogaćenih novim iskustvima i prijateljstvima.

Ovogodišnja Flota mira ujedno obilježava i 30. obljetnicu završetka rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, snažno podsjećajući na vrijednost mira, solidarnosti i tolerancije te na važnost međunarodne suradnje i zajedništva svih generacija.