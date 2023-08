OVOGA PUTA STIŽE I DO DALMACIJE Evo što nam donosi snažna promjena vremena. Jedan detalj je bitan za sve na moru

Ušli smo u kolovoz, posljednji mjesec klimatološkog ljeta. Klimatološki gledano, prva dekada kolovoza u mnogim je dijelovima Dalmacije prosječno najtopliji dio godine. Čini se da smo najtoplije dani "odradili" u srpnju, iako u kolovozu neće nedostajati vrućih dana. No, bliži nam se promjena vremena koja će prolazno "otpuhati" vrućine s našeg području, a stiže i značajna kiša s obzirom na to da se nalazimo u prosječno sušnom dijelu godine.

Pravo ljeto pratit će nas još gotovo dva dana, a onda će nam sredozemna ciklona i frontalni sustav donijeti promjenu vremena.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Puhat će umjereno jugo koje će na moru mjestimice biti pojačano. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18°C ponegdje u Zagori do 25°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 29 do 33°C.

Vedro će biti i veći dio petka. Ipak, naoblačenje će prvo zahvatiti sjeverni Jadran i krajnji sjever Dalmacije gdje su do sredine dana mogući prvi pljuskovi. Nestabilnosti će do večeri zahvatiti dio srednje Dalmacije, a navečer i u noći na subotu proširit će se na veći dio obale. Osobito u noći na subotu lokalno može biti jačeg grmljavinskog nevremena s tučom. Također, lokalno će pasti preko 30 litara oborine po kvadratnom metru u kratko vrijeme. Veći dio dana puhat će umjereno do pojačano jugo. Popodne će na moru sjevernog Jadrana zapuhati umjerena do jaka tramontana, do večeri će se prošiti na dio srednjeg Jadrana, a za vrijeme nevera mogući su olujni udari vjetra preko 100 km/h, na što osobito treba voditi računa na moru. Danju će biti vruće, većinom od 29 do 34°C, navečer sa zapada postupan pad temperature zraka.

Subota će biti vrlo promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Obilne oborine, ponegdje i jako nevrijeme očekuju se mjestimice još u noći, a danju će biti dosta suhih razdoblja, povremeno uz pljuskove s grmljavinom. Puhat će tramontana koja će biti jača na moru nego na kopnu. Osjetno hladnije u odnosu na petak s najvišim dnevnim temperaturama od 23 do 28°C.

U nedjelju ponovno stabilnije. Bit će pretežno sunčano, ali kasno navečer slijedi novo jače naoblačenje sa zapada. Vjetar će biti slab. Jutro vrlo ugodno s temperaturama od 12 do 17°C u Zagori, od 17 do 22°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 24 do 29°C.

Nove nestabilnosti očekuju nas u promjenjivi ponedjeljak, a od utorka sunčano i suho. Jutra će biti ugodna, u Zagori i prohladna. Danju većinom od 27 do 32°C, a vrućine će se vratiti u drugom dijelu tjedna.