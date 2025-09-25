Ovoga petka Vrgorac slavi četvrt stoljeća Biklijade – fešta loze i koze

Ovogodišnja fešta održava se ovoga petka, 26. rujna 2025. na Gradskom korzu u Vrgorcu s početkom u 18 sati, a očekuje se bogat kulturno-zabavni program, večernji sajam domaćih proizvoda i rukotvorina te raznolika gastro ponuda.

Bikla je simbol vrgorskog kraja. Ta mješavina mladog crnog vina i kozjeg mlijeka, karakteristične boje, krepka svojstva i ugodnog okusa tradicionalno se u vrgorskom kraju pripremala nakon berbe grožđa, a mošt se odmah miješao s neprokuhanim kozjim mlijekom. Pila se od pamtivijeka, najprije u kućama u jesenskim večerima, a danas upravo kroz manifestaciju Biklijada ostaje prepoznatljiv simbol Vrgorca. Osim u Vrgorcu, bikla se još pila i na Makarskom primorju i ostalim dijelovima biokovskom kraja, na otocima Hvaru, Braču i Korčuli, a gastronomska istraživanja navode kako su piće od vina i mlijeka pili još stari Grci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz biklu se oduvijek vezuju zgodne priče, pjesme i zabava, pa nije čudno što je ona postala središnja jesenska manifestacija Vrgorca. Svoju originalnost Biklijada gradi i na bogatoj ponudi večernjeg sajma domaćih proizvoda, rukotvorina i tradicionalnih jela, čime promovira Vrgorac kao specifičnu i poželjnu ruralnu destinaciju u posezoni.

Program 25. Biklijade

Na Gradskom korzu u Vrgorcu posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijom, pjesmom i zabavom, a vrhunac večeri je koncert Mladena Grdovića. Uz glazbeni program održat će se večernji sajam domaćih proizvoda, rukotvorina i tradicionalnih jela, dok će posjetitelji moći uživati u bogatoj gastro ponudi u znaku bikle i drugih autohtonih specijaliteta.

Čuvanje tradicije

Projektom „Dani bikle“ i centralnom pučkom feštom „Biklijada“, Turistička zajednica grada Vrgorca već više od četvrt stoljeća njeguje tradiciju i kulturnu baštinu s posebnim naglaskom na očuvanje ovog specifičnog pića i starih običaja biklenja. Manifestacija svake godine okuplja sve veći broj gostiju, izlagača i malih obiteljskih gospodarstava te se svrstava u jednu od najveselijih posezonskih manifestacija.

Vidimo se u Vrgorcu!

Dođite i vi u petak, 26. rujna 2025. na Gradski korzo u Vrgorcu i postanite dio priče o lozi i kozi. Kušajte tradicionalnu biklu, obiđite sajam, zapjevajte i uživajte u nastupu Mladena Grdovića.

A sve u čast fešti, lozi i kozi!