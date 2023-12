Ovog petka svi putevi vode u Metković na besplatan koncert legendarnih Soul Fingersa

Po prvi put u svojoj dugogodišnjoj karijeri u Metković stiže grupa Soul Fingers i s nestrpljenjem očekuju koncert koji će se dogoditi u petak 29.12. u Gradskom parku s početkom u 20:30! Soul Fingersi su poznati kao vrhunska glazbena atrakcija. Koncertni spektakl grupe, koja je kroz više od četrdeset godina aktivnog staža postala sinonim za soul i funk glazbu na ovim prostorima, obiluje energijom, stilom, vrhunskom scenskom estetikom i koreografijom. Poznati su po izravnom kontaktu s publikom u kojem stvaraju čaroliju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. U svojoj uzbudljivoj, internacionalnoj karijeri Soul Fingersi su održali više od dvije tisuće koncerata. Spektakl Soul Fingersa, vrhunski je uigran koncertni događaj sjajnih glazbenika predvođenih uvijek dobro raspoloženom soul braćom Denisom i Harisom u pratnji zamamnih Pinky Sisters, pa s pozornice ova čarobna ekipa s lakoćom osvaja srca i mami osmijehe publike svih generacija.

No koncert čuvenih hrvatskih kraljeva soula i funka samo je dio bogatog programa posljednjeg tjedna manifestacije Advent Metković. Nakon odličnih ovotjednih nastupa mostarskog kantautora Ive Jurića i Posebne vožnje, akustičnog dua Mata & Sile te lutkarskog mjuzikla Duška Mucala u četvrtak s početkom u 19:30 u kazalištu GKS-a Gradska glazba Metković održat će tradicionalni božićno-novogodišnji koncert. Istog dana u 20:30 u Gradskom parku nastupa mladi metkovski glazbenik u usponu Ivan Vidović. U petak i u subotu, na Trgu kralja Tomislava u 15 sati na rasporedu je plesna radionica Dade Čokolade za djecu i mlade. U subotu od 15 sati u Gradskom parku će biti provedena humanitarna akcija za pomoć Udruzi cerebralne i dječje paralize doline Neretve "Leptirići" pod nazivom "New Year Donation Day" u kojoj sudjeluju sve adventske kućice sa svojom gastronomskom ponudom specijalno pripremljenom za ovu prigodu. Navečer, u 20:30 sati nastupa jedan od istaknutih predvodnika dubrovačko-neretvanske elektronske glazbene scene DJ Vedri Tunes (Delta Swamp Music) koji priprema specijalni novogodišnji mix najvećih klupskih hitova. Program Adventa Metković završava u nedjelju 31.12. dječjim dočekom Nove godine točno u podne, uz bogat zabavni program koji počinje u 10 sati i uključuje nastup DJ-a, Disneyjeve junake, dječje šampanjce, slatkiše i besplatno klizanje do 14 sati. Klizalište i kućice u Gradskom parku radit će do subote u standardnom radnom vremenu od 14:30 do 22:00 odnosno do ponoći, a u nedjelju od 10 do 14 sati.

Advent Metković idealno je mjesto za zajedničko stvaranje predivnih obiteljskih uspomena, susrete sa starim prijateljima i upoznavanje novih, te ispunjenje srca toplinom i radošću u blagdanskom razdoblju. Organizatori Adventa Metković su: Grad Metković, Ustanova za kulturu i sport Metković i Turistička zajednica grada Metkovića uz podršku Dubrovačko - Neretvanske županije i Turističke zajednice Dubrovačko - Neretvanske županije.