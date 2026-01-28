"Ovo više nije moja vožnja": Lavina ljubavi se ubrzava, ljudi masovni daju podršku akciji čiji je cilj borba protiv raka

Humanitarni projekt „Bradata vožnja Extreme – Projekt 120“, u sklopu kojeg Željan Rakela u 365 dana planira prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka – Split, ušao je u svoj 20. dan. Iza njega je gotovo 14.000 kilometara, ali upravo je ovaj dan pokazao da se vrijednost projekta ne mjeri samo cestom, nego ljudima koje ta cesta povezuje.

Na početku dana, stanje brojača pokazivalo je 116.952 kilometra, a dan je zaključen na 117.352 kilometra. Ukupno je toga dana odvoženo 400 kilometara, dok je u prvih 20 dana projekta prijeđeno ukupno 13.906 kilometara. Do krajnjeg cilja ostalo je još 106.094 kilometra, a prikupljene donacije premašile su 52.671 euro.

Ruta 20. dana vodila je autocestom Dalmatina, preko Splita, Svetog Roka i Zadra, s povratkom u Split, no dinamiku dana odredili su susreti, a ne brzina vožnje.

Dan u kojem su ljudi bili važniji od ceste

„Danas sam vozio sa svojim klupskim kolegom Ivom Petričevićem. Znali smo da nećemo raditi veliku kilometražu jer nas je čekao važniji zadatak – susreti s ljudima koji stoje iza ovog projekta. Danas su kilometri bili u drugom planu“, poručio je Rakela.

Tijekom dana obiđeni su brojni donatori na području Splita, Solina i Zadra, kojima su osobno uručene zahvalnice, a njihova imena i potpisi ostali su trajno zabilježeni i na samom motoru kao simbol podrške projektu.

Među donatorima koje je Rakela posjetio nalaze se ELOS d.o.o. iz Solina, Obrt za usluge dadilje „Ježeva kućica“, Dječji vrtić Mandalina – Marjan, Robotic Process Automation d.o.o., Optika Maris iz Zadra, Udruga vlasnika Harley-Davidson – ogranak Dalmacija, kao i pojedinci koji su se uključili značajnim osobnim donacijama.

Posebno emotivan trenutak bio je završetak dana, kada se na motor potpisao i posljednji donator toga dana, čime je simbolično zaključena još jedna etapa projekta ispunjena ljudskim pričama.

Podrška stiže i izvan granica Hrvatske

Projekt 120 sve snažnije prelazi nacionalne okvire. Tijekom 20. dana stigla je potvrda podrške iz Njemačke, gdje se hrvatska zajednica kroz jednu udrugu odlučila uključiti u humanitarni cilj i usmjeriti dio svojih aktivnosti upravo na Bradata vožnja Extreme – Projekt 120.

Ta međunarodna dimenzija projektu daje dodatnu težinu i potvrđuje da ideja solidarnosti i borbe protiv raka nema granice.

Istoga dana potvrđeno je i da će Tomislavgrad postati nova točka na humanitarnoj karti projekta. Ondje će se organizirati druženje i predavanje s ciljem dodatnog prikupljanja donacija, čime Projekt 120 nastavlja širiti mrežu podrške i izvan Hrvatske.

„Ovo više nije moja vožnja. Ovo je vožnja svih nas“

„Danas možda nisam napravio veliku kilometražu, ali napravili smo ono najvažnije – povezali smo ljude, otvorena srca i zajednički cilj. Ovakvi dani podsjećaju da ovaj projekt ne voze samo kotači, nego prije svega ljudi“, poručio je Željan Rakela, pozvavši sve koji žele sudjelovati da se uključe kao pojedinci, tvrtke, klubovi ili udruge.

Projekt se može podržati donacijama putem službene stranice, kao i organizacijom humanitarnih događaja, aukcija i drugih akcija.

Bradata vožnja Extreme – Projekt 120 tako iz dana u dan potvrđuje da je riječ o mnogo više od motociklističkog pothvata – o zajedničkoj borbi, solidarnosti i upornosti u borbi protiv raka.