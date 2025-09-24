Ovo su svi parovi osmine finala Hrvatskog kupa

Hajduk je pobijedio NK Koprivnicu u gostima 1:4 i tako se plasirao u osminu finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Bila je to posljednja utakmica šesnaestine finala Kupa. Nešto ranije danas Osijek je izbacio Uljanik pobjedom 0:3 na gostovanju u Puli. Poznati su sad svi parovi osmine finala, a raspored odigravanja utakmica bit će naknadno određen, prenosi Index.

Parovi osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk

Mladost Ždralovi - Rijeka

BSK - Slaven

Kurilovec - Istra

Varaždin - Osijek

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks

Rijeka brani trofej od prošle sezone

Prošle je sezone trofej osvojila Rijeka, koja u osmini finala ide na gostovanje kod Mladosti iz Ždralova. Sljedeća faza Kupa donijet će nam i prvoligaški dvoboj Varaždina i Osijeka. Dinamo će kod vodeće momčadi druge lige, odnosno SuperSport Prve nogometne lige, dok će Hajduk na gostovanje u Vinkovce kod Cibalije.

Podsjetimo, Cibalia je jedina momčad koja je izbacila prvoligaša u šesnaestini finala. Ispao je tad Vukovar, klub kojem u prvenstvu iznajmljuje svoje stadion.