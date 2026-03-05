Ovo su priče žena koje razbijaju stereotipe i pomiču granice

Uoči Međunarodnog dana žena, u Zagrebu je danas održana konferencija "One inspiriraju" u organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak. Konferencija je okupila brojne uzvanike, a svojim dolaskom podržali su je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministrica Nataša Mikuš Žigman i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner.

Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak istaknula je kako je Međunarodni dan žena podsjetnik da ravnopravnost žena i muškaraca nije završena tema, već kontinuirani proces koji zahtijeva zakonodavne promjene, ali i osobnu hrabrost, naglasivši pritom kako su današnje panelistice primjer takve hrabrosti.

"Društvo koje ne koristi puni potencijal svih svojih članova ne može napredovati. Prema najnovijim podacima, neprilagođeni rodni jaz u plaćama u Europskoj uniji u 2024. iznosio je 11,1 %. Toliko žene u prosjeku zarađuju manje po satu rada od muškaraca. Hrvatska stoji bolje od europskog prosjeka – u 2024. neprilagođeni jaz u plaćama iznosio je 6,6 %. Podaci pokazuju da je jaz manji u javnom sektoru, gdje su plaće određene transparentnim platnim razredima, a veći u privatnom sektoru", rekla je eurozastupnica Glavak podsjetivši na brojne zakonodavne akte usvojene u Europskom parlamentu usmjerene na jačanje položaja žena u društvu.

Sudionice panel-rasprave bojnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i vojna pilotkinja Antonija Trupinić, inovatorica, suosnivačica Arcion Labsa i članica uprave Udruženja hrvatsko-američkih poduzetnika Mirjana Joksović, pripadnica interventne policije Ana Markota te diplomirana informatičarka Ivana Ružić podijelile su s prisutnima iskustva s kojima su se susrele tijekom karijere. Poslale su i snažne poruke djevojkama i ženama.

"Ni nebo nam nije granica", rekla je Trupinić, dok je Joksović poručila mladim djevojkama: "Budite znatiželjne, ustrajne i ne čekajte pravi trenutak, već uskočite u ono što želite jer će se s vremenom prava vrata i prilike otvoriti." Ružić je ustvrdila da je svaki izazov korak bliže uspjehu, a Markota je pozvala žene da biraju razumom, ali srcem i željom. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavljajući relevantne podatke naglasila je kako je za uspješno nošenje s izazovima na tržištu rada potrebno: prepoznati, razvijati i zadržati talent koji stvara takvo radno okruženje u kojemu spol ne smije biti osnovna prepreka.

"Svaka srušena prepreka nije samo osobni uspjeh današnjih žena i panelistica, nego je važan korak prema pravednijem, snažnijem i egalitarnijem društvu", rekla je pravobraniteljica Ljubičić. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministrica Nataša Mikuš Žigman kazala je da Vlada prepoznaje važnost ranvopravnosti žena i kontinuirano radi na promicanju politika koje osiguravaju jednake prilike za sve.

"Izmijenjen je zakonski okvir kojim su ojačana prava žrtava. Učinjeni su snažni iskoraci u području roditeljskih prava i financijske potpore za žene koje žele pokrenuti poduzetničku aktivnost", podsjetila je ministrica Mikuš Žigman. Akademik Željko Reiner, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, zahvalio je ženama što doprinose kvaliteti cjelokupnog društva poručivši da je "odgovornost svih institucija, ali i društva, konstantno unaprjeđenje položaja žena i suzbijanje svih oblika diskriminacije, osobito nasilje nad ženama".

Svoju poruku uputila je i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

"U Europskom parlamentu podupiremo svoje riječi djelima. Od direktive o ženama u upravnim odborima i transparentnosti plaća do prve direktive na razini EU-a o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji", kazala je. Konferencija je pružila platformu za predstavljanje samosvjesnih i uspješnih žena koje svojim primjerom daju poticaj mladim generacijama poručujući da je moguće pobijediti predrasude i srušiti prepreke s kojima se žene susreću u svojim karijerama.