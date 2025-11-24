Ovo su plakati vezani uz Split koji su osvanuli danas po Zagrebu

Jutros su na više lokacija u Zagrebu osvanuli plakati povezani sa Splitom, koji su odmah privukli pozornost prolaznika i izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama. Plakati su postavljeni na javnim površinama diljem grada, a građani su ih primijetili u centru, na tramvajskim postajama i oglasnim panoima.

Iza plakata stoji promotivna kampanja koja poziva građane Zagreba da posjete advent u Splitu. Glavni „adut“ kampanje jest vremenska razlika između dvaju gradova – dok u Splitu temperatura doseže ugodnih 15°C, u Zagrebu bude tek 4°C.

Program Adventa u Splitu

Advent u Splitu ove godine održava se od 27. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. pod sloganom “U to vrime godišta”. Program spaja tradiciju i modernu zabavu, nudeći Splićanima i posjetiteljima toplu, obiteljsku i autentičnu blagdansku atmosferu.

Glavne lokacije uključuju Rivu, koja ostaje središnja blagdanska promenada i pozornica za novogodišnji doček, Prokurative s klizalištem i glazbenim nastupima, Pjacu pretvorenu u adventski tinel s koncertima, dok su Đardin i Mertojak rezervirani za dječji i obiteljski program. Kampus će biti okupljalište mladih uz nastupe popularnih izvođača, Šperun nudi tradicionalnu varošku gastronomiju, a Zvončac bogat zabavni i koncertni program. Stobreč i Mertojak profiliraju se kao nova kvartovska adventska središta.

Posjetitelje očekuje bogat glazbeni i kulturni program: nastupi Željka Bebeka, Baby Lasagne, Vanne, Miroslava Škore, Bože Župića i drugih izvođača, koncerti klapa i orkestara, božićne predstave, žive jaslice i brojni obiteljski događaji. Poseban pečat Adventu daju raskošna blagdanska rasvjeta i ukrasi te simbolične instalacije poput Drveta dobrih želja i izložbi jaslica u kapeli sv. Arnira.