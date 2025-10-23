Ovo su najgori gradova po broju ovršenih osoba, evo gdje je Split

U Hrvatskoj je oko 197.000 ljudi pod ovrhama zbog nepodmirenih dospjelih obveza za plaćanje.

To je stanje potkraj rujna ove godine, navode u Financijskoj agenciji. Brojka je nešto veća u odnosu na kolovoz, a nešto manja u odnosu na lanjski rujan. No, zabrinjavajuće je da raste ukupan nepodmirenog, a dospjelog duga koji iznosi 2,9 milijardi eura, što je 3,3 posto više nego lani, piše Danica.hr.

Prema udjelu ovršenih po županijama u odnosu na radno sposobno stanovništvo u dobi od 15 do 64 godine starosti, najgore su Sisačko-moslavačka s 11,38 posto blokiranih (9900 ljudi), Bjelovarsko-bilogorska s 10,09 posto (6400) te Koprivničko-križevačka s 9,67 posto (6200 ovršenih).

Kad je riječ o sjedištima županija, najgori gradovi su Sisak s 12,16 posto ovršenih (3000 ljudi), Čakovec s 11,64 posto (2000), Vukovar s 11,20 posto (1500) i Bjelovar s 10,49 posto (2400 radno sposobnih).

Čakovec, sjedište iznadprosječno razvijenog Međimurja, svakako je veliko iznenađenje na listi. Kao i Koprivničko-križevačka županija kojoj je sjedište gospodarski moćna Koprivnica.

Najmanje ovršenih imaju gradovi sjedišta županija: Pazin (3,3 posto), Krapina (5,2), Dubrovnik (6,0) i Split (6,6 posto radno sposobnih). U društvu najboljih su i gradovi s našeg sjevera – Koprivnica sa 7,5 posto (1400 ljudi) i Varaždin sa 7,6 posto (2100 osoba).

BANKE I TELEKOMI

No, zato je, primjerice, drugi najveći grad u Koprivničko-križevačkoj županiji – Križevci – u društvu najgorih. Isti podaci otkrivaju kako je u tom gradu potkraj rujna bilo gotovo 11 posto radno sposobnih pod ovrhom. Odnosno, njih oko 1300.

Zato se i dogodio paradoks da je Koprivnica među najboljima u Hrvatskoj po broju dužnika koji ne podmiruju račune, a domicilna joj županija među tri najgore. Razlog su Križevci, ali i brojne siromašne općine.