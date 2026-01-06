Ovo su najčešće pogreške koje radimo prilikom pripreme sarme

Jedna od najčešćih pogrešaka događa se već na samom početku – ako je kupus preslan ili pretvrd, to može uništiti cijelo jelo. Listove je potrebno isprati pod mlazom vode i po potrebi kratko namočiti, ali ne toliko da izgube sav okus, piše Klix.

Druga česta pogreška pri pripremi sarme je preskakanje rezanja debelih žila. Ako se ne istanji središnji dio lista, sarma se neće lijepo savijati i kuhat će se neujednačeno.

Problem može biti i korištenje premalih listova kupusa koji nisu prikladni za motanje, već za slaganje na dno posude. Forsiranje savršenog oblika sarme često završava pucanjem listova. Osim toga, velik dio problema sa sarmom dolazi iz nadjeva. Najčešća pogreška je presuh nadjev i prevelika količina riže.

Česta pogreška tijekom kuhanja...

Riža u sarmi ima svoju ulogu, ali ako je dodate previše, tijekom kuhanja će nabubriti, upiti tekućinu i pretvoriti sarmu u tešku smjesu bez sočnosti. Jedna od pogrešaka je i korištenje nemasnog mesa ili pretjerana štednja na masnoći. Da bi ostale sočne, sarmama je potrebna masnoća jer se dugo kuhaju. Nadjev mora biti uravnotežen – s dovoljno mesa, umjerenom količinom riže i dobrim začinima. Česta pogreška tijekom kuhanja sarme je i okretanje, kao i pretjerivanje s umakom, jer bi umak trebao povezivati okuse, a ne preuzeti cijelo jelo.