Ovo su članovi domaćeg žirija na Dori koji su odlučili hrvatskog predstavnika na Eurosongu

U uzbudljivoj završnici Dore 2026., održanoj u studijima HRT-a na Prisavlju, Hrvatska je odabrala svoje predstavnice za Beč. Pobjedu je odnijela grupa LELEK s pjesmom "Andromeda". Odluka je donesena zbrojem glasova publike i stručnih žirija, koji su pobjednicama dodijelili 77 bodova, čak 31 više od prvih pratitelja.

Ukupno 12 stručnjaka činilo je domaći ocjenjivački žiri, raspoređen u četiri regionalna centra: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Svaki žiri sastojao se od tri člana, redom glazbenih urednika, producenata, pjevača i skladatelja. Njihovi glasovi, u kombinaciji s glasovima međunarodnog žirija i publike, odredili su konačni poredak, piše Večernji.

U Zagrebu su o sudbini natjecatelja odlučivali Dinko Komadina, radijski voditelj i glavni urednik HR-a, glazbeni producent Predrag Martinjak i pjevačica Marija Husar. Splitski žiri činili su Vedran Očašić, radijski voditelj HR Radio Split, glazbeni producent i skladatelj Tomislav Mrduljaš te pjevačica Zorica Kondža.

Iz Rijeke su glasove dodjeljivali Albert Petrović, glazbeni urednik HR Rijeka te pjevačice Eni Jurišić i Iva Močibob. Osječki žiri sastojao se od Zvonimira Mandića, glazbenog urednika HR Radio Osijek, pjevačice Meri Andraković i glazbenog producenta Godana Dragaša.

Uz domaći, u ocjenjivanju je sudjelovao i međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka iz Luksemburga, San Marina, Norveške i Velike Britanije. Podsjetimo, riječ je o stručnim timovima sastavljenima od glazbenih profesionalaca poput producenata, skladatelja, vokalnih trenera, radijskih urednika i drugih stručnjaka iz industrije, koji nastupe ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima. U ocjenjivanju se posebno uzimaju u obzir kvaliteta vokalne izvedbe, sigurnost i stabilnost u live nastupu, produkcija i aranžman pjesme, scenski nastup i vizualni identitet te ukupni dojam i potencijal pjesme za međunarodni uspjeh. Uključivanje stranih žirija omogućuje realniji uvid u to kako bi pojedina pjesma mogla biti prihvaćena izvan Hrvatske, odnosno kako bi mogla proći kod europske publike i stručnjaka na Eurosongu.