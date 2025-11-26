Ovo pitanje na presici Thompsonovog tima nasmijalo je i organizatore

Na presici Thompsonovog tima danas se dogodio bizaran trenutak koji je nasmijao čak i organizatore. "Ima li ikakvih izgleda da se Thompson kandidira za predsjednika vlade, i da se na taj način sve to sredi i raščisti? I to bih ja tek tada smatrala oslobođenom Hrvatskom", rekla je jedna nepoznata ženska osoba koja se našla na presici za koju je poziv objavljen na Facebooku te je mogao doći tko god je htio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na pitanje su se nasmijali i menadžer Zdravko Barišić i organizator koncerta Mirko Gudelj. "Zašto se sad vi smijete?", pitala je gospođa. "Ma smiju se jer im je drago da ste pitali", dodao je odvjetnik Thompsonovog tima.

"Ne trebate ostavljati broj"

"Ja imam dokaze o dvije stvari koje bi ubrzale taj postupak ako je on voljan. Ne treba se čekati početak sljedećih izbora. Imam neke dokaze gdje leti Vlada odmah", nastavila je gospođa pa ponudila i svoj broj mobitela. "Ne trebate ostavljati svoj broj. Marko je prvenstveno umjetnik, autor svojih pjesama... On pjeva o domovini, obitelji, vjeri. On se treba baviti svojim dijelom posla, a ako mislite da je to bitno za to bi se trebao naći netko drugi", govorio je Gudelj.

"On je glazbenik, a tko zna što bi učinili nasilnici, koji provode ovo nasilje, možda bi izvršili i atentat", nadovezao se Barišić, dok se Gudelj i dalje smijao.

Ista gospođa je na kraju presice pozvala da svi "28. dođu ispred Arene i podrže Thompsona". Podsjećamo, Thompsonov koncert je 27.12., a njegov tim traži i drugi koncert 28., što gradonačelnik Tomašević odbija, piše Index.