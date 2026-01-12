"Ovo nije više pitanje komfora, nego sigurnosti": Stanari Žnjana i Duilova alarmiraju zbog prometnog kaosa nakon zatvaranja važne ulice. Evo što traže

Na prometnici Put Duilova traju opsežni radovi zbog kojih je na snazi privremena regulacija prometa, a dio javnog prijevoza od prošlog je tjedna preusmjeren. Građane i vozače poziva se na dodatan oprez jer, kako doznajemo, još uvijek brojni nisu upoznati da su radovi započeli prije nekoliko dana pa se iznenade kada svojim vozilom krenu ulicom Put Duilova.

Iz Promet Splita poručuju da je zbog nemogućnosti prometovanja navedenom dionicom, od četvrtka 8. siječnja 2026., u ovoj fazi radova došlo do djelomične izmjene trasa autobusnih linija 13, 14 i 15.

Novo privremeno okretište za linije 13 i 15

Kod linija 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo) i 15 (Duilovo – Trajektna luka – Duilovo) privremeno se izmješta lokacija početno-završnog stajališta na Duilovu, a novo privremeno okretište bit će preko puta Hotela Zagreb, južno od uobičajenog okretišta.

Za liniju 14 (Brda – Duilovo – Žnjan) ističu kako prometuje uobičajenom trasom do autobusnog okretišta na Duilovu, odakle će obavljati polaske u terminima predviđenima važećim voznim redom sa Žnjana.

Iz Promet Splita mole putnike za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.

Iz Vodovoda i kanalizacije navode da se radovi izvode u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", odnosno ugovora P3 pod nazivom "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita".

Kako su pojasnili, radovi su krenuli 8. siječnja na Fazi 1, a prema privremenoj regulaciji zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Radovi će se odvijati sukcesivno kroz više faza kako bi se, navode, što manje ometao lokalni promet i stanovništvo.

Planirani zahvati obuhvaćaju uzdužni iskop Puta Duilova od izlaza s D8 (kod autopraonice) prema jugu do križanja kod hotela Zagreb, uz poprečne prekopa kolnika za kućne priključke kanalizacije.

Stanari Žnjana upozoravaju na kaos i opasnost u prometu

Istodobno, stanovnici šireg područja Žnjana već dulje upozoravaju da se prometna situacija u okolnim ulicama pogoršava te da su, nakon preusmjeravanja prometa, pojedine dionice postale teško prohodne i potencijalno opasne.

"Ulica Put Žnjana je zbog sustavne nebrige i lošeg planiranja radova postala opasna po život i imovinu građana", navodi se u obraćanju koje su građani uputili nadležnima, opisujući stanje kao "neizdrživo".

Prema njihovim riječima, dodatni problem predstavlja dugotrajnost radova na samom Putu Žnjana. "Radovi na svega 100 metara zapadnog dijela ceste Put Žnjana traju gotovo dvije godine", ističu, dodajući da je sada, bez otvaranja alternativnih pravaca, zatvaranje Puta Duilova dodatno opteretilo okolne ulice.

Stanari tvrde da se promet u velikoj mjeri prelio na Put Žnjana i šetalište Ivana Pavla, koje je, kako navode, već opterećeno gradilištima i teškom mehanizacijom. "Sav promet se preusmjerio u našu ulicu… koje su već zakrčene teškom mehanizacijom s brojnih gradilišta", poručuju.

"Ilegalno parkiralište" i izostanak nadzora

Posebno prozivaju nadzor nad parkiranjem i radnim vozilima. "Ulica Put Žnjana je postala ilegalno parkiralište za radna vozila i mehanizaciju, što je čini potpuno neprohodnom", navode, uz tvrdnju da komunalno redarstvo ne poduzima mjere protiv vozila koja blokiraju prometnicu.

Upozoravaju i na sigurnosni aspekt, ističući da bi u slučaju hitnih intervencija pristup zgradama mogao biti onemogućen. "U slučaju potrebe za intervencijom Hitne pomoći ili vatrogasaca, pristup zgradama je fizički nemoguć", tvrde, naglašavajući da kašnjenja u takvim situacijama mogu imati ozbiljne posljedice.

Osim zastoja, građani navode da je situacija već dovela do sukoba i materijalne štete. "Svakodnevno svjedočimo zastojima koji rezultiraju… fizičkim obračunima", stoji u njihovom obraćanju, a dodatno upozoravaju i na otpadanje materijala s kamiona te oštećenja vozila i gradske imovine. "S nepokrivenih kamiona otpada građevinski materijal… cesta je prepuna šljunka i otpada", navode.

Među problemima ističu i, kako tvrde, učestala oštećenja infrastrukture uzrokovana teškom mehanizacijom. "Zbog teške mehanizacije dolazi do svakodnevnog pucanja vodovodnih cijevi", upozoravaju, dodajući da to rezultira kvarovima u kućanstvima.

Što traže stanari?

Građani traže pojačanu i svakodnevnu prisutnost komunalnog redarstva i prometne policije radi uvođenja reda u parkiranje, strožu kontrolu gradilišta u pogledu čišćenja ceste i osiguravanja prohodnosti, pisano očitovanje o tome kada će radovi na zapadnom dijelu ulice napokon biti privedeni kraju te pronalazak alternativnih opskrbnih i prometnih cesta, poput povezivanja s Bračkom ulicom.

"Ovo nije više pitanje komunalnog komfora, već pitanje osnovne sigurnosti stanara", poručuju te najavljuju da će, ako se stanje hitno ne promijeni, o svemu obavijestiti policiju i medije.

Na kraju ističu da očekuju "hitan odgovor i izlazak na teren".