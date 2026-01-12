FOTOGALERIJA Mnogi Splićani i dalje se čude. Ako niste znali, radovi u ovoj ulici traju već nekoliko dana – a evo što morate znati

Na prometnici Put Duilova traju opsežni radovi zbog kojih je na snazi privremena regulacija prometa, a dio javnog prijevoza od prošlog je tjedna preusmjeren. Građane i vozače poziva se na dodatan oprez, jer, kako doznajemo, još uvijek brojni nisu upoznati da su radovi započeli prije nekoliko dana, pa se iznenade kada svojim vozilom krenu ulicom put Duilova.

Iz Promet Splita poručuju da je zbog nemogućnosti prometovanja navedenom dionicom, od četvrtka 8. siječnja 2026. u ovoj fazi radova došlo do djelomične izmjene trasa autobusnih linija 13, 14 i 15.

Izmjene na linijama 13 i 15: Novo privremeno okretište

Promet Split navodi da se kod linija:

Linija 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo)

Linija 15 (Duilovo – Trajektna luka – Duilovo)

privremeno izmješta lokacija početno-završnog stajališta na Duilovu, a novo privremeno okretište bit će preko puta Hotela Zagreb, južno od uobičajenog okretišta.

Linija 14 prometuje do okretišta na Duilovu

Za liniju 14 (Brda – Duilovo – Žnjan) ističu kako prometuje uobičajenom trasom do autobusnog okretišta na Duilovu, odakle će obavljati polaske u terminima predviđenima važećim voznim redom sa Žnjana.

Iz Promet Splita mole putnike za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.

ViK: Ulica zatvorena za sav promet u zoni radova

Iz Vodovoda i kanalizacije navode da se radovi izvode u sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", odnosno ugovora P3 pod nazivom "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita".

Kako su pojasnili, radovi su krenuli 8. siječnja na Fazi 1, a prema privremenoj regulaciji zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Radovi će se odvijati sukcesivno kroz više faza kako bi se, navode, što manje ometao lokalni promet i stanovništvo.

Planirani zahvati obuhvaćaju uzdužni iskop Puta Duilova od izlaza s D8 (kod autopraonice) prema jugu do križanja kod hotela Zagreb, uz poprečne prekopa kolnika za kućne priključke kanalizacije.