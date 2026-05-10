Je li ovom napravom zapaljen transparent Bad Blue Boysa? Fotografija se širi društvenim mrežama

Dinamo je u subotu, 9. svibnja 2026., na Maksimiru svladao Hajduk rezultatom 2:0, no najveći hrvatski derbi nakon završetka utakmice više se komentira zbog događaja na tribinama nego zbog samog nogometa. Strijelci za pobjedu zagrebačke momčadi bili su Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo, a susret je odigran pred oko 21 tisućom gledatelja.

Utakmicu su obilježile brojne tenzije među navijačkim skupinama, pirotehnika i incident na sjevernoj tribini, gdje je planuo veliki transparent Bad Blue Boysa. Ubrzo nakon toga pojavile su se tvrdnje da požar nije bio slučajan, već da je riječ o unaprijed pripremljenoj akciji Torcide. Na društvenim mrežama počele su kružiti i fotografije naprave za koju se tvrdi da je korištena pri paljenju transparenta.

(EKSKLUZIVAN) Navodno je naprava pronađena ispod sjeverne tribine korištena za spaljivanje transparenta Bad Blue Boysa. pic.twitter.com/zidFpCkvGV — DinamoReports (@DinamoReports) May 9, 2026

Zbog vatre na tribini reagirali su vatrogasci, a sama utakmica u pojedinim je trenucima pala u drugi plan. Dodatnu pažnju izazvale su i poruke koje su se nakon incidenta pojavile na južnoj tribini, čime se nastavilo navijačko nadmetanje Torcide i Bad Blue Boysa.

Nakon derbija oglasila se i policija. Prema podacima MUP-a, tijekom utakmice uhićeno je 46 osoba, a prije susreta oduzeta je veća količina pirotehnike.

Iako je Dinamo na travnjaku upisao sigurnu pobjedu protiv Hajduka, derbi će se prije svega pamtiti po prizorima s tribina i novom navijačkom incidentu koji će, po svemu sudeći, imati nastavak i izvan stadiona.