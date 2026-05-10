VIDEO Orešković i Peović pozdravljale Keleminca: "On je otužna slika Plenkovićevog režima"

Jučer su na Savskom nasipu u Zagrebu uz pojačane mjere sigurnosti, velik broj policajaca i nekoliko protuprosvjeda održani Trnjanski kresovi. Na nasipu je bila i otužna skupina ekstremno desnih prosvjednika predvođena Draženom Kelemincem, predsjednikom A-HSP-a, piše Telegram.

Prosvjednici su nosili zastave i transparente s porukama poput “Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička” i “Zapamtite Vukovar”, a uzvikivali su “Za domovinu spremni” te puštali Thompsonove pjesme.

Istodobno, s druge strane ograde koju je postavila policija pojavila se saborska zastupnica Dalija Orešković koja je visoko uzdignutom ljevicom pozdravila prosvjednike i poslala im nekoliko poljubaca. Potom joj se pridružila i Katarina Peović iz Radničke fronte.

‘Keleminec je otužna slika Plenkovićevog režima!’

“Evo i Dalije, Dalija!”, uzviknuo je Keleminec. Orešković i Peović podigle su stisnutu šaku kao simbol otpora fašizmu, solidarnosti među sudionicima i podršku antifašističkim vrijednostima. Peović je viknula: “Smrt fašizmu, sloboda narodu”, potom su se obje okrenule od prosvjednika i otišle.

“Zločinačka bando, bando zločinačka, Dalija, Dalija”, vikao je za njima Keleminec i poručio da će “za Daliju pustiti Čavoglave”. Snimku tih trenutaka Orešković je objavila na Facebooku.

“Keleminec je tek posprdna i otužna slika Plenkovićevog režima! Nema kome nisu urlikali pod prozorom, i još im nije dosta. Izašla sam im ususret kada su me prozivali i počeli najavljivati nove prosvjede, počevši od Borisa Dežulovića pa nadalje. Da im u ime pristojne Hrvatske pošaljem poljupce, kontra njihove mržnje. Zagreb je danas rekao svoje”, napisala je u objavi Orešković.

Policija je privela više osoba

Podsjetimo, Trnjanski kresovi su manifestacija koja se tradicionalno organizira povodom obilježavanja oslobođenja Zagreba 1945. godine, a organizatori su i ove godine isticali antifašističke poruke i upozoravali na rast povijesnog revizionizma i ekstremne desnice.

Jučer je došlo do nekoliko incidenata u kojima je intervenirala policija. Tijekom događanja je između prosvjednika i sudionika manifestacije bila postavljena tampon-zona. Zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je više osoba među kojima je i jedna aktivistica koja se verbalno sukobila s prosvjednicima, piše Telegram.

Na događaju je bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je poručio da treba obilježavati dan rušenja režima koji je ubijao civile u koncentracijskim logorima te izrazio čuđenje zbog organiziranja protuprosvjeda protiv Trnjanskih kresova.