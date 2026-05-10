Drama na kruzeru: 147 ljudi evakuira se s broda zahvaćenog hantavirusom

Kruzer na kojem se pojavio hantavirus službeno je stigao na Tenerife.

Brod je uplovio u luku Granadilla oko 5:40 sati u nedjelju, 10. svibnja, po britanskom vremenu. Spasilačke službe, uključujući i osoblje britanske vlade, odmah će započeti evakuaciju do 147 osoba, među kojima su i 22 Britanca, koji se još nalaze na kruzeru zahvaćenom hantavirusom.

Evakuacija mora biti dovršena u roku od 24 sata od dolaska broda do popularnog turističkog otoka, kako bi se izbjegla višednevna, a moguće i višetedna kašnjenja zbog očekivanog pogoršanja vremena, piše Mirror.

Putnici će moći ponijeti samo ograničenu prtljagu i bit će izolirani

Španjolska ministrica zdravstva Mónica García Gómez rekla je da će se putnici i dio posade iskrcati na Tenerifima uz maksimalne sigurnosne uvjete.

Brod neće pristati uz obalu, nego će ostati usidren, a ljudi će se s njega prevoziti manjim plovilima. Svi koji se budu iskrcavali bit će pregledani zbog mogućih simptoma, a s broda neće biti prebačeni sve dok zrakoplov kojim trebaju nastaviti put ne bude već spreman na Tenerifima, rekla je ministrica na konferenciji za novinare u Madridu. Na brodu se trenutačno nalaze osobe iz više od 20 država.

Vlasti nastoje evakuacijske letove završiti tijekom nedjelje i ponedjeljka, rekla je na brifingu u subotu Maria Van Kerkove, direktorica Odjela Svjetske zdravstvene organizacije za upravljanje epidemijama i pandemijama.

Sjedinjene Američke Države i Ujedinjena Kraljevina pristale su poslati zrakoplove za evakuaciju svojih državljana. Amerikanci će biti smješteni u karantenu u medicinskom centru u Nebraski.

Svi španjolski putnici bit će prebačeni u medicinsku ustanovu i stavljeni u karantenu. Tvrtka Oceanwide navela je da se na brodu nalazi 13 španjolskih putnika i jedan član posade iz Španjolske.

Osobe koje se budu iskrcavale morat će ostaviti svoju prtljagu na brodu. Bit će im dopušteno ponijeti samo malu torbu s osnovnim stvarima, mobitel, punjač i dokumente.

Dio posade ostat će na brodu, kao i tijelo putnika koji je preminuo tijekom putovanja. Brod će potom nastaviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficiran, dodao je ministar.